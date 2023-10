José Luis Espert, diputado de Juntos por el Cambio, dijo que jamás votaría un kirchnerista y aseguró que votará a Javier Milei. A pesar de esta decisión, el economista, en una entrevista previa a las elecciones, adelantó que no formaría parte de un eventual gobierno de Javier Milei, dejando en claro su posición de pasar a la oposición en una hipotética victoria del candidato de La Libertad Avanza (LLA).

«Mi opción en este balotaje es Milei, pero se tiene que convertir en un hombre de Estado, en una estadista, tiene que unir voluntades, tiene que construir, tiene que dejar de dinamitar puentes, tiene que militar el trabajo político. Ya es un nombre de la casta y yo creo que a esta altura deberíamos sacar el nombre de casta porque ya todos somos casta, de hecho Milei ha hecho una especie de PASO media trucha con Macri y con Bullrich, así que eliminemos la palabra casta porque ya suena una tomada de pelo», expresó Espert en La Nación+.

«Yo tengo que marcar claramente mi decisión, mi afirmación de que yo nunca votaría a un kirchnerista y menos a uno disfrazado de otra cosa que no lo es como es Sergio Massa. Yo he militado el antikirchnerismo, he combatido al kirchnerismo, he sufrido el kirchnerismo en carne propia. El maldito Néstor Kirchner me inició una causa penal por complot contra el Gobierno en 2004, me quería meter preso solamente por no opinar como él, luego anticipé lo malo que iba a ser el canje de deuda, me persiguió con la AFIP y con la SIDE también», insistió el economista liberal.

«De hecho Patricia Bullrich me mostró las fotos mías de mi familia siendo fotografiada por la SIDE en aquellos tiempos, así que encima de lo que me tocó vivir, lo que ha hecho el kirchnerismo con el país, no tengo dudas que lo ha destruido», relató el dirigente liberal que inició su camino como político en 2019 bajo el espacio Frente Despertar, donde llegó a las elecciones generales por la Presidencia de la Nación, pero terminó último.

Espert sigue enojado con Milei

En días previos a las elecciones presidenciales generales, Espert habló para el programa Crónicas de Campaña y en aquella ocasión fue sorprendido por la periodista, Florencia Halfon, que le preguntó si formaría parte de un hipotético gobierno de Milei y el economista respondió: «No, ¿Por qué? Me iré a la oposición».

Es importante recordar que Milei ingresó a la política formalmente en el partido de Avanza Libertad con Espert y Luis Rosales en 2020. Sin embargo, tras un año de campañas, Milei decidió abandonar el espacio para encarar un nuevo proyecto político con ideas liberales más extremas y formó en 2021 La Libertad Avanza. Desde ese momento, nunca más se reconcilió con Espert.

La reciente entrevista de Espert ha abierto un nuevo capítulo en el panorama político argentino, en un contexto donde la oposición busca definir su rol y estrategia ante el próximo balotaje. Las diferencias y tensiones dentro de Juntos por el Cambio son evidentes, y la actitud de Espert refleja las complejidades de la política en un momento de transformaciones y desafíos para el país. La pregunta que queda en el aire es si estas declaraciones influirán en la dirección futura de la coalición opositora.

Fuente: EL INTRANSIGENTE