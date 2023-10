Cristian Sanz, periodista de investigación que escribió 12 libros sobre la corrupción en la política argentina, escribió recientemente sobre Sergio Massa al que calificó como un «dirigente peligroso» capaz de cambiar su apariencia y de estar dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos, ya sea haciendo vínculos con el narcotráfico hasta robar dinero de empresas estatales para campañas políticas.

«Hay tantas formas de calificarlo a Massa porque sabemos que es un panqueque y demás, pero es un tipo peligroso. He visto de todo, pero nunca vi una persona como Massa que es un tipo que no tiene escrúpulos, él para hacer lo que tenga que hacer va a transar con cualquier persona y va a entregar cualquier cosa», comentó Sanz en una entrevista para La Nación+ en el programa de Viviana Canosa.

«Cualquier cosa que vos te puedas imaginar de Massa es cierta, ya sea desde vínculos con el narcotráfico hasta el enriquecimiento ilícito… Tiene desde los vínculos con la banda de narcos del fiscal Claudio Scapolan hasta el tema Fondo Blanco que es un procedimiento que se hizo a fines de 2013 en la 9 de Julio donde se secuestró gran cantidad de drogas», expresó el comunicador.

«En esa ocasión se detuvo a un montón de narcotraficantes colombianos y cuando se hizo un allanamiento se descubrió que un narco colombiano le estaba mandando un mensaje a su superior en Colombia diciéndole, que ya les habían avisado que iban a allanar gracias al mensaje del intendente de Tigre que, en ese momento, era Massa, es decir, los vínculos son reales y concretos», argumentó el cronista.

Las denuncias contra Massa por enriquecimiento ilícito siguen cajoneadas

«Respecto al enriquecimiento ilícito, yo mismo le hice una denuncia a Massa en 2022 que no avanza obviamente porque Massa es un tipo intocable, sobre todo, porque está muy protegido por algunos medios, ya sabemos cuáles son. Massa es un operador en todos los terrenos y te diría que es muy eficiente. Este es mi libro numero 12 y no me lo quiso editar ninguna editorial», indicó Sanz.

«Después me han llamado de un montón de programas y me dijeron mañana salís en la radio y todos después me fueron bajando, salvo vos Viviana que no sé cómo haces, que tenés unos ovarios enormes, pero después nadie habla de Massa está protegido. Ya sabemos que cualquier candidato se puede construir en la Argentina y la gente tiene memoria frágil», remarcó el investigador.

«Massa tiene un testaferro que se llama Daniel Guerra, es decir, todo el mundo sabe que es su testaferro, me lo contaron hasta 50 fuentes independientes. En 2013 compró un departamento en la zona más cara de Miami, que es donde va Massa cuando descansa ahí. El año pasado Guerra compró un criadero de caballos y todo en 8 millones de dólares, cuando es un tipo que vende envases de plástico. A este lugar va todo el tiempo Massa en un helicóptero privado y todos lo llaman el lugar de Massa», afirmó Sanz.

«La denuncia que le hice por enriquecimiento ilícito no pasa por la Justicia porque se la van pasando entre jueces federales y sé que va a terminar prescribiendo. En AYSA está Malena Galmarini, su mujer, que no solamente hace campaña con esa plata, sino que chorean y yo lo pruebo en el libro de esto. Por otro lado, Massa usa la estructura de trenes argentinos, para hacer toda su campaña política y no poner un mango, tiene gente de su confianza donde le aceptan este tipo de negocios», señaló el periodista.

«Massa es un tipo que le da negocios a Daniel Vila y a José Luis Manzano a quienes les regaló Edesur modificando el artículo 87 del presupuesto en su momento para que le dieran la empresa gratis y para que no tengan que poner un mango. Por otro lado, hay otras causas en las que aparece Massa vinculado al narcotráfico, es decir, es peligroso», concluyó.

Fuente: El intransigente