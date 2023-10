Jorge Lanata es uno de los periodistas más destacados en el ámbito político. En este sentido, el investigador participó en una entrevista para «C5N», a pesar de estar en sus antípodas ideológicas. Sin embargo, el fundador de «Página 12», dialogó con Jorge Rial y analizó una movida jornada de alianzas políticas. Por otro lado, aseguró que Sergio Massa le parecía un buen candidato.

A través del programa «Argenzuela», Jorge Lanata habló largo y tendido de lo que dejaron las elecciones generales. En este aspecto, el periodista expresó: «Mirá el quil… que habrá para que esté yo acá. Antes de la campaña, JxC estaba convencido de que iba a ganar y está mal sentir la vaca atada. Le digo lo mismo a Sergio, nunca nada es seguro. Nadie tiene la vaca atada, siempre se puede dar vuelta todo. Dar todo por cerrado es un error», comenzó declarando.

Por otro lado, Jorge Lanata despegó a la figura de Sergio Massa del kirchnerismo y aseguró no forma parte de esa línea. Además, manifestó: «Yo creo que Massa es peronista. No kirchnerista. Creo que no es kirchnerista, hay muchas cosas del kirchnerismo que él no comparte. Estamos en el comienzo del final del kirchnerismo. Porque Cristina no tuvo herederos, Máximo no lo es, Axel tampoco, ni Wado. Con el tiempo se va a ir extinguiendo», concluyó.

Jorge Lanata analizó la previa de las elecciones generales

La Argentina celebrará nuevamente sus comicios electorales este domingo. En este contexto, Jorge Lanata analizó el complejo escenario post-elecciones y las consecuencias que puede traer. Puesto que, en los últimos días, el mercado cambiario mostró cierta quietud con respecto al tipo de cambio. No obstante, el lunes siguiente a la jornada cívica, los mercados podrían alterarse irremediablemente.

A través de su programa en «Radio Mitre», Jorge Lanata reflexionó sobre lo que serán las horas posteriores a los comicios. En este aspecto, el periodista expresó: «El país está en vilo por los resultados del domingo.Además, el mercado cambiario está desorientado, casi paralizado. Está todo el mundo pensando en el día después», aseguró el analista político.

FUENTE; EL INTRANSIGENTE