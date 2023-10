Desde Lomas de Zamora, Patricia Bullrich cerró su campaña a presidenta por Juntos por el Cambio. Con un gran escenario y varios dirigentes de renombres a su lado, la exministra de Seguridad cargó contra Javier Milei y Sergio Massa. Sin embargo, no fue la única porque Mauricio Macri también estuvo allí, tomó el micrófono y la apoyó previo al inicio de la veda electoral.

El expresidente de la Nación sostuvo que la dirigente del PRO «es la única que garantiza el cambio» porque desde La Libertad Avanza no cuentan con esa estructura: «Es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo fácilmente infiltrable que no puede garantizar ningún cambio», criticó el fundador del espacio de coalición.

«No puedo dejar de recordar, porque lo vivimos juntos, lo que fue gobernar ese prólogo del cambio con 4 gobernadores y el 30% en la Cámara de Diputados. Imaginate como vas a prometer un cambio con 0 gobernadores y menos del 20% de diputados. Ahí no hay ningún cambio posible«, cuestionó Mauricio Macri que llamó a votar por la candidata de su partido: «Es la única porque ya lo hizo capaz de enfrentar esas mafias que se apoderaron parte de nuestro país y nos están robando el futuro».

Además, remarcó que «no es casualidad que en este momento, en este lugar, ella esté disputando la presidencia. Esa determinación es la que argentina necesita para emprender el camino del cambio que lo va a emprender Patricia Bullrich», cerró el expresidente de la Nación en un breve momento que tuvo frente a los seguidores de Juntos por el Cambio.

En redes sociales también

El apoyo de Mauricio Macri no terminó ahí y por redes sociales también llamó a votar por su exministra: «Patricia es la única que va a poner a la Argentina de pie y dar la lucha contra las mafias. Ella tiene muy claro a lo que se va a enfrentar y tiene fuerza, experiencia y coraje para hacerlo. Te pido que este domingo votes a Patricia, ella va a lucha para llevarnos por el verdadero camino del cambio. Es ella», afirmó en un video que compartieron desde Juntos por el Cambio.

Por otro lado, en su cuenta personal destacó que la candidata cuenta con: «Coraje, Equipo, Gobernadores, Intendentes, Diputados y Senadores». Luego de esta enumeración, el excandidato remarcó que «es Patricia» la mejor alternativa bajo la iniciativa #MiFotoConPato con una imagen de ambos en una reciente recorrida de campaña.

Fuente: El intransigente