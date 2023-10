La Municipalidad de Adolfo Alsina ha iniciado la campaña de concientización contra el cáncer de mama, en el marco del Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama que se conmemora cada 19 de octubre a nivel mundial. Desde la Secretaría de Salud se realizaron y se llevarán a cabo diversas actividades durante todo este mes “Octubre Rosa en Adolfo Alsina”, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.

Se colocó el Lazo Rosa en la intersección de Av. San Martín y Av. Colón de la ciudad de Carhué, ciudad cabecera del partido de Adolfo Alsina. Se iluminaron el Palacio Municipal y las fuentes de la plaza Levalle de rosa; también se invitaron a los comercios a iluminar sus locales con esta tonalidad. El lema institucional en Adolfo Alsina, este mes, es “Tocate para que no te toque” y en base a este se lleva adelante la campaña en medios de comunicación tradicionales, redes sociales, videos proyectados en dependencias municipales, pantallas en la vía pública, etc. A lo anterior se le suman, desde el 6 y hasta el 21 de octubre, charlas en los colegios secundarios y abiertas a la comunidad; panel de mujeres y yoga; taller de zumba a beneficio de Carhué Solidario; cena y baile “Celebrando la Vida” para pacientes oncológicos; charlas para padres, caminata solidaria, y otras actividades. Toda la campaña tendrá lugar en Carhué, Rivera, Villa Maza y San Miguel Arcángel. En tanto que, desde Jóvenes en Trama, se están confeccionando lazos y folletería para entregar en la vía pública.

Charlas Se llevarán a cabo en colegios secundarios del distrito, dirigidas a alumnos y padres, También habrá abiertas a la comunidad y estarán a cargo de: Puericultora Agustina Cassou; Dra. Eliana Rippani; Puericultora Cecilia Martínez; Dra. Débora Vega; Dra. Sandra Venturini; Pamela Techera, Lic. en Pscicología; Dra. Diana Otero; Dra. Yoselín Saldivar. ¿Qué significa el lazo rosa? El lazo rosa conmemora a aquellas mujeres que enfrentan o enfrentaron el cáncer de mama. Este símbolo surgió hace 25 años de la mano de Evelyn H. Lauder, nuera de la fundadora de Estée Lauder. Para aquella época, no se hablaba del cáncer de mama por lo que Evelyn inició una campaña que consiguió que la industria cosmética y la opinión pública se concienciaran sobre esta enfermedad. En 1992 nació la iniciativa del lazo rosa que simboliza esperanza, fuerza y supervivencia. Por ese motivo, Evelyn creó una ONG, denominada Breast Cancer Research Foundation, cuyo objetivo era recaudar fondos para dedicarlos a la investigación de esta enfermedad. “Estaban muriendo de cáncer de mama el doble de mujeres que aquellas personas que estaban muriendo de SIDA y nadie sabía qué era el cáncer de mama”, cuenta Myra Biblowit una de las primeras responsables de la iniciativa y presidenta de la Breast Cancer Research Foundation. “Evelyn fue una de las primeras personas que lo sacó a la luz y le permitió a las mujeres hablar de los senos y de la salud de los senos”.

19 de octubre Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud el 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Se estima que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida y esta es la razón principal de porque las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente de sus senos. La detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra este cáncer.