Ya es un hecho confirmado que Mirtha Legrand vuelve a la televisión el próximo sábado 7 de octubre por la pantalla de América. Según pudo saber Teleshow de fuertes cercanas a la diva, Chiquita está cursando una bronquitis desde la semana pasada. Atendida por su médico personal, el Dr. Guillermo Semeniuk, la célebre conductora de 96 años evoluciona favorablemente y “ya está mucho mejor”, afirmaron desde su círculo más íntimo.

Para su primer programa, Chiquita quiso tener a dos invitados especiales: la humorista Fátima Florez y el candidato a Presidente de la Nación, Javier Milei. Desde que el año pasado ambos se conocieron en uno de sus programas, más precisamente el 22 de diciembre de 2022, ahora que ya es oficial su relación sentimental Mirtha quiso contar con ellos, ya que hasta el momento nunca se mostraron juntos.

El sábado pasado, en diálogo radial con Catalina Dlugi, para la Once Diez, la humorista reveló algunos aspectos de su flamante vínculo con el economista. “Nuestra relación se basa en nuestra conexión, tratamos de que puertas adentro no se meta tanto la política, estamos mucho en casa, no salimos mucho, y vivimos el presente, somos muy pasionales”, dijo muy entusiasmada con su noviazgo.

“Tratamos de atesorar los momentos que podemos guardar para nosotros, porque los dos estamos muy ocupados, trabajamos los dos mucho, y estamos mucho en casa, para nosotros”, precisó en diálogo con Catalina, en la Radio de la Ciudad.

Javier Milei fue a buscar a Fátima Florez a los estudios del Bailando 2023 pero no quiso hablar con Marcelo Tinelli (Bailando 2023)

En ese momento, al ser consultada sobre la posibilidad de convertirse en la Primera Dama de la Argentina, la humorista consideró que si eso llegara a ocurrir hay un detalle diferente con el resto de las mujeres que ocuparon ese rol. “Voy a ser la primer primera dama que siga trabajando, y que no viva del Estado”, aseguró. Luego agregó al respecto: “Si se da, seré primera dama, la primera que siga dedicándose a lo suyo”

En cuanto a la manera en que surgió el amor entre la pareja, Fátima contó que todo se dio de manera muy espontánea. “Con Javier (Milei) me pasó de encontrarnos y empatizar de una manera muy fuerte, fue un flechazo, conectamos de forma espiritual muy fuerte, y de pronto”, aseguró.

En la noche del martes pasado, la comediante estuvo presente en el Bailando 2023, el ciclo de Marcelo Tinelli, cuando apareció de repente un automóvil negro con los vidrios completamente polarizados en el estacionamiento de los estudios de América. Enseguida, Marcelo cortó el vivo que estaba haciendo con la imitación de Fátima sobre Carmen Barbieri y marchó hacia el playón de la entrada al canal. Desde allí se pudo divisar a Javier Milei adentro del auto y cuando Tinelli le pidió que bajara la ventanilla, lo hizo apenas un poco de modo tal que solo se podían ver sus ojos. Marcelo le acercó el micrófono pero el candidato presidencial se negó a hablar e incluso a bajarse del vehículo. “Vine a buscar a Fátima, dale Marcelo, no es el momento”, lo cortó abruptamente.

En cuanto al programa de Mirtha Legrand, según pudo saber Teleshow, el nuevo ciclo, que contará con la producción general de Nacho Viale y Diego Palacios, se grabará en los estudios Cuyo, en la localidad de Martínez, este viernes a las 21 y se emitirá el sábado. Para la primera mesaza – como le gusta decirle a la Chiqui-, Mirtha comenzó a prepararse hace ya un tiempo atrás, porque la diva no deja ningún detalle librado al azar.

Así fue el momento que se conocieron Fátima Florez y Javier Milei en el programa de Mirtha Legrand (América)

Esta temporada la asistirá su equipo más cercano de colaboradores. Leo Cosenza será su peinador y estilista personal y Gladys Andrade la encargada del make up. Para esta ocasión, la diva ya hizo las pruebas de vestuario con sus dos diseñadores favoritos: Iara y Claudio Cosano. Así, la diva más grande de la televisión contará con cuatro vestidos para elegir para la importante velada.

También se conocieron algunos detalles de las comodidades con las que contará la máxima celebridad del país. La Chiqui ya tiene dispuesto su camarín en el primer piso, al que podrá acceder por medio de un ascensor y luego tendrá que caminar solo 15 metros para llegar a comandar la mesa más famosa de la televisión argentina. Cabe destacar que el camarín cuenta con baño privado y las dimensiones ideales para que la diva pueda ocuparse de su arreglo personal con el mayor confort.

Fuente: INFOBAE