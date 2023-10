Un nene de 12 años cayó esta tarde de un décimo piso en un edificio en el barrio porteño de Palermo y murió. La Justicia investiga qué fue lo que sucedió, ya que el chico estaba bajo el cuidado de una niñera.

Según confirmó la Policía de la Ciudad, el hecho ocurrió en un departamento ubicado en la calle Salguero al 2750, entre la avenida Cerviño y Juan Francisco Seguí. Las autoridades fueron hasta el lugar tras un llamado al 911, realizado minutos antes de las 18.

El personal de la Comisaría Vecinal 14 C y una ambulancia del SAME acudieron hasta la zona. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para salvar al chico.

La zona donde ocurrió la tragedia en Palermo. (Foto: Google Maps)

De acuerdo a lo que trascendió, el nene cayó al pulmón del edificio. Todavía se están investigando las cincunstancias en las que ocurrió el dramático hecho en la exclusiva Torre Bellini.

Según indicaron fuentes del SAME a TN, la víctima estaba al cuidado de su niñera cuando ocurrió el hecho. Sin embargo, se desconocen los motivos de la caída. Los padres del chico ya fueron avisados y están siendo contenidos por profesionales.

Fuente: TN