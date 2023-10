El dirigente radical Federico Storani pidió que “la Justicia sancione de manera ejemplar a quienes actúan con desaprensión y desprecio a la vida”, en el inicio del juicio por la muerte de su hijoManuel, su exmujer, María de los Ángeles Bruzzone, y una tercera persona, por un choque lanchas en el Delta del Tigre ocurrido hace 7 años.

Luego de sucesivos recursos de la defensa que impidieron el comienzo del juicio oral, el conductor de una de las embarcaciones, Pablo Torres Lacal, será juzgado por el Tribunal Oral N° 1 de San Isidro por el delito de “triple homicidio con dolo eventual”.

“Se lo debo a Manu, a su mamá, a Ángeles, pero también se lo debo la sociedad. Los siniestros son una verdadera epidemia en la República Argentina y se requieren políticas públicas de educación, de prevención, pero sobre todo también uno de los eslabones principales es el accionar de la justicia”, dijo el histórico dirigente radial a Télam en las puertas del tribunal.

Pablo Torres Lacal está acusado por el delito de “triple homicidio con dolo eventual”. (Foto: Télam / Daniel Dabove)

En este sentido, agregó: “Que la justicia sancione de manera ejemplar a quienes actúan con desaprensión y desprecio a la vida y terminan ocasionando muertes de personas muy jóvenes que podrían haber sido muy útiles a la sociedad. Y a nosotros nos desgarró, partió la vida”.

En total están citados 49 testigos y habrá algunos de identidad reservada que contarán sobre la personalidad del imputado y de sus hábitos, según indicaron fuentes relacionadas a la causa.

En la puerta de tribunales durante esta mañana se reunieron familiares y amigos con diferentes carteles que exclamaban: “Más de 7 años esperando justicia por Ángeles y Manu”.

“No puedo describir lo que siento. Ya en la previa estábamos muy movilizados, recordando cosas. Me impactó mucho que no veía hace tiempo a sus compañeritos de colegio y en mi cabeza pensaba, ¿cómo estarán? “, comentó a Télam Constanza Storani, una de las hermanas de Manuel.

Vistiendo una remera negra con la leyenda “Justicia por Manu”, reflexionó: “Uno se da cuenta de que pasaron 7 años, la cara de los chicos son otros. No pudimos ver cómo hubiese sido el cambio de Manu. Hoy, estamos muy esperanzados. Y esperamos que todo esto que esperamos finalmente tenga una razón de ser”.

Los magistrados a cargo del proceso, Sebastián Hipólito Urquijo, Alberto Ortolani y Gonzalo Aquino. (Foto: Télam / Daniel Dabove)

“Hace 7 años que nosotros estamos condenados. Nuestra condena es de por vida. Tuvimos que estar condenados además a 7 años de espera. Esperemos que eso hoy se revierta y recibamos un poco de paz para poder llorarlo a Manu desde otro lugar para el próximo cumpleaños que es ahora el 25 de octubre ir al cementerio y decirle, bueno Manu, lo logramos, descansá en paz”, añadió.

La tragedia en el Delta de Tigre

El 31 de marzo de 2016, Manuel Storani, de 14 años, viajaba junto a su mamá, María de los Ángeles Bruzzone, y otras cuatro personas en una lancha que -cerca de las 23- fue violentamente embestida por otra embarcación conducida por Torres Lacal, “que venía a velocidad máxima y haciendo zigzag”, según testimonios de los testigos.

De acuerdo a lo que se desprende de la investigación judicial, en el momento del impacto la visibilidad era prácticamente nula.

Como consecuencia del choque, murieron Francisco Gotti, que viajaba en la lancha conducida por Torres Lacal; Bruzzone mientras era trasladada al centro de salud de la zona, y Manuel, cuyo cuerpo fue encontrado en el Río Luján cuatro días después.

El abogado de Federico Storani, Carlos Acosta, aseguró a Télam que “hay pruebas muy grandes para comprobar que Torres Lacal venía a una velocidad extraordinaria, haciendo zigzag de costa a costa”.

Los magistrados que están a cargo del proceso son Sebastián Hipólito Urquijo, Alberto Ortolani y Gonzalo Aquino, mientras que el fiscal Diego Callegari representará al Ministerio Público.

En el juicio se presentarán como testigos los sobrevivientes que viajaban en las dos embarcaciones, y a ellos se sumarán los testimonios del empleado de la estación de servicio, de personas que vieron a Torres Lacal en los momentos previos a salir al río en la guardería, de navegantes que rescataron del agua a sobrevivientes y las declaraciones de peritos de parte y peritos oficiales.

Fuente: TN