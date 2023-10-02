LA VACUNACION DE AFTOSA COMIENZA EL 09 DE OCTUBRE Y FINALIZA EL 07 DE DICIEMBRE
EN ESTA OPORTUNIDAD SE VACUNAN CATEGORIAS MENORES
SE RECUERDA A LOS PRODUCTORES QUE PODRAN ANTICIPAR EL PAGO PARA CONGELAR EL PRECIO
AFTOSA
PRECIO CONTADO 10 DIAS
AL 19/10 $ 800.-
Y HASTA EL 31/10 $ 880
BRUCELOSIS
DOSIS $ 310 +COSTO OPERATIVO $ 150
LUEGO SE DARAN A CONOCER LOS PROXIMOS VENCIMIENTOS
FORMAS DE PAGO
*CON EFECTIVO, EN BANCO NACION
*TRANSFERENCIAS POR HOME BANKING O
CHEQUES ELECTRONICOS
*CON VALORES, EN LA SEDE DE FUAASA
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