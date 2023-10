Este domingo será la tercera oportunidad en la historia en que los argentinos serán testigos de la instancia de un debate presidencial antes de las elecciones. Hoy son obligatorios por una ley de 2016, y deben realizarse dos antes de las elecciones generales, como ocurrió en 2019, y un tercero en caso de balotaje, que no llegó a concretarse porque no hubo segunda vuelta. Pero ¿qué se recuerda de esos dos debates? Algunas frases, gestos, errores o picardías, más que el contenido en sí.

Desde el “¿En qué te han transformado? Parecés un panelista de 678″ que le espetó Mauricio Macri a Daniel Scioli en el debate presidencial previo al balotaje en 2015, hasta el beso final del entonces candidato de Cambiemos a su mujer Juliana Awada, frente a un Scioli que quedó mirando la escena en solitario. Quizás estos dos sean los momentos más recordados y viralizados en las redes sociales del debate que tuvo lugar una semana antes de la segunda vuelta en las elecciones del 22 de noviembre de ese año.

“¿Nos acordamos de algún argumento de (Roberto) Lavagna? ¿O nos acordamos de que no llegaba al tiempo? ¿Nos acordamos de los argumentos de Macri o nos acordamos del “¿en qué te han transformado, Daniel?” Algunas de las frases de Scioli habían sido bastante buenas pero fue opacado por una batería de titulares que pudo sacar Macri, que hicieron que ese debate lo tenga como un claro ganador en el imaginario popular, aunque en realidad hubiera sido un empate”, advierte Gabriel Slavinsky, psicólogo y consultor político.

En efecto, el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires había enunciado algunas frases picantes, como cuando le dijo a Macri: “Conmigo, no, Mauricio. He hecho un culto a la independencia de los poderes”. Pero fue mucho menos recordada. “Esto fue en 2015 y hoy, a ocho años después, nos acordamos de esa frase que le dijo Macri”, agrega Slavinsky.

La escena quizás más recordada del debate entre Scioli y Macri

El candidato del Frente para la Victoria obtuvo, finalmente, en la primera vuelta el 37% de los votos contra 34% de Macri. En tercer lugar quedó Sergio Massa, hoy ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, con el 21%, que se postulaba por Unidos por una Nueva Alternativa (UNA) en una coalición con el entones gobernador de Córdoba, hoy fallecido, Juan Manuel De la Sota.

Los otros candidatos eran Margarita Stolbizer, por el Frente Progresistas; Adolfo Rodríguez Saá, entonces candidato de Compromiso Federal; y Nicolás del Caño, por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, espacio del que es hoy candidato a vicepresidente.

Los debates del 2015 fueron organizados por la ONG Argentina Debate. No eran obligatorios

Scioli sí decidió concurrir al debate del 15 de noviembre, previo al balotaje en el que solo se enfrentó con Macri. “Estoy acá, más allá de que vos no viniste al debate porque creo que todos tenemos que colaborar para que haya una mejor democracia”, expresó el fundador del PRO en relación al faltazo al primer debate del gobernador bonaerense. Finalmente el candidato oficialista perdió por poco menos de tres puntos ante el postulante de Cambiemos.

Macri y Scioli durante el debate en Derecho de la UBA en 2015 (Foto NA: Jose Bruscoz)

Y en ese sentido, agrega: “La ciudadanía lo que está mirando son cuestiones que tienen que ver un poco con lo argumental, pero sobre todo con lo estético, con el formato de despertar emoción o estar a la altura de la pelea para determinar si hay ganadores y perdedores. Quedan en el recuerdo las frases cortas, bien pensadas y que generan emoción”.

Esos dos primeros debates presidenciales del 2015 fueron organizados por la organización civil Argentina Debate, con el apoyo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), y la adhesión de una treintena de ONGs y universidades. Ambos eventos se realizaron en la Facultad de Derecho de la UBA. Fueron moderados por Marcelo Bonelli, Rodolo Barili y Luis Novaresio.

El primero de los encuentros fue transmitido sólo a través de América TV de los de canales de televisión abierta, por Canal 26, de los de cable, y por dos emisoras de Mendoza, una de San Luis, así como por streaming a través de la señal de YouTube de Argentina Debate. La anunciada ausencia de Scioli, el candidato que lideraba las encuestas, hizo bajar las expectativas del debate.

Scioli, que había faltado al debate con todos los candidatos, sí concurrió al previo al balotaje de 2015 (NA)

El segundo, previo al balotaje, en cambio, tuvo mucha mayor repercusión mediática ya que fue transmitido por los cinco canales de aire de la Capital Federal, y los seis de cable de ese momento. Logró un promedio total de 54.8 puntos de índice de audiencia, con un pico de 58,21 puntos de rating sumadas las distintas emisoras, superando la audiencia de la final del mundial de fútbol entre Argentina y Alemania del 2014.

Los ejes temáticos sobre los que los candidatos debieron exponer durante dos minutos en los dos debates fueron Desarrollo Económico y Humano, Educación e infancia, Seguridad y Derechos Humanos, y Fortalecimiento democrático. Luego de la exposición en el primer encuentro, cada candidato recibió 1 o 2 preguntas de sus adversarios, las que fueron contestadas en un período de un minuto. La apertura del debate había estado a cargo de Macri y el cierre, de Massa.

Primer debate presidencial de 2019

En 2019, ley mediante, hubo dos debates previos a las elecciones generales. La norma que lleva el N° 27.337 estableció su obligatoriedad y puso en cabeza de la Cámara Nacional Electoral (CNE) su organización y la reglamentación de todos los aspectos referidos a su realización para garantizar “un ámbito de neutralidad e igualdad”.

Los dos debates se llevaron a cabo el 13 y el 20 de octubre de 2019. En esa ocasión, confrontaron sus propuestas seis candidatos: Macri; el hoy presidente, Alberto Fernández (Frente de Todos); Roberto Lavagna (Consenso Federal 2030), nuevamente Del Caño (Frente de Izquierda-Unidad), Juan José Gómez Centurión (Frente NOS) y José Luis Espert (Frente Despertar).

Debate presidencial de 2019 en Santa Fe (Adrián Escandar)

El primer encuentro se hizo en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Macri vinculó a Fernández con el pasado del kirchnerismo y sus políticas, como el déficit fiscal, los vínculos con Venezuela y las políticas garantistas de seguridad, mientras que el candidato del Frente de Todos lo acusó de mentiroso, y se centró en los indicadores económicos adversos para la gestión del fundador del PRO, como la deuda y la pobreza, y las promesas no cumplidas por el entonces Presidente.

Los temas fijados para el primer debate fueron Relaciones Internacionales, Economía y Finanzas, Educación y Salud, Derechos Humanos y Diversidad de Género. Los moderadores fueron nuevamente Barilli, y los periodistas María Laura Santillán, Gisela Vallone y Guillermo Andino.

De ese primer encuentro, probablemente quedó en la memoria de muchos el “dedito acusador” de Fernández durante sus intervenciones, como se lo señaló Macri. Durante el debate, el candidato del Frente de Todos había acusado al entonces Presidente de mentir en varias oportunidades. “Usted no sabe”, repitió Fernández para contrastar los datos que Macri brindaba sobre su mandato, mientras levantaba el dedo en señal de reprobación. Ese gesto le permitió a Macri recuperar la iniciativa sobre el final. “Volvió el atril, el dedito acusador, el canchereo. El kirchnerismo no cambió”, sostuvo el ex jefe de Estado ante las cámaras cerca del cierre del debate.

A Alberto Fernández, Macri le señaló su “dedito acusador” en el segundo debate presidencial del 2019

Otro de los cruces de ese primer debate también lo generó Macri cuando dijo con ironía: “Me imagino que (Axel) Kicillof va a poner una narco-capacitación en las escuelas”, en referencia a las declaraciones del candidato a gobernador del Frente de Todos, quien había asegurado la semana anterior que muchas personas comenzaron a dedicarse a la venta de droga por la crisis económica. “Yo pensé que íbamos a hablar en serio pero lamentablemente el Presidente sigue mintiendo y diciendo disparates”, replicó rápidamente Fernández, y agregó que los presupuestos de Educación y Ciencia y Tecnología cayeron 40% y 45%, respectivamente, entre 2015 y 2019.

Durante el segundo eje, el económico, Macri cosechó sus mayores cuestionamientos. “Entérese Presidente, cuando termine su mandato va a dejar 5 millones de nuevos pobres”, disparó Fernández. En esa oportunidad, según distintos consultores, el candidato del Frente de Todos tuvo una mejor performance al mostrarse más solvente, mientras que al entonces presidente Macri se lo vio algo nervioso.

Lavagna, por su parte, utilizó un tono monocorde que opacó su exposición en Economía, donde más podría haberse lucido. Espert se mostró seguro y fue uno de se expresó con mayor naturalidad. Del Caño descolocó a sus contrincantes y a la audiencia con su pedido de un minuto de silencio por los muertos en Ecuador producto de la crisis social. Y Gómez Centurión tuvo un mal manejo de los tiempos que deslucieron mucho sus intervenciones.

Macri y Fernández protagonizaron un frío saludo al final y los candidatos dejaron rápidamente el escenario, sin acceder a la espera foto de todos sobre el escenario requerida por los fotógrafos.

Segundo debate presidencial de 2019

A una semana de las elecciones del 27 de octubre, los cinco candidatos a la presidencia volvieron a enfrentarse, esta vez en la Facultad de Derecho de la UBA, para debatir sobre cuatro nuevos ejes temáticos: Empleo, Producción e Infraestructura; Federalismo, Calidad institucional y Rol del Estado; Desarrollo social, Ambiente y Vivienda; y Seguridad.

Este segundo debate estuvo cargado de tensión desde el inicio, y si bien el formato no permitía cruces, los candidatos aprovecharon sus intervenciones para atacar a sus rivales. La batalla discursiva más atractiva tuvo a Macri y a Fernández como protagonistas. Fue moderado por los periodistas Marcelo Bonelli, María O’Donnell, Mónica Gutiérrez y Claudio Rígoli.

Macri y Fernández volvieron a polarizar la discusión, y la corrupción y el rol de Estado fueron los temas que dominaron el encuentro. Aunque quizás uno de los momentos más recordado fue cuando Lavagna se quedó en silencio durante unos pocos, pero eternos segundos en una suerte de lapsus durante su primera exposición sobre el tema Seguridad. Ese incómodo momento se viralizó en minutos en Twitter, con todo tipo de memes.

En tanto, Del Caño sorprendió al comparar al candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, con Micky Vainilla, el personaje de Diego Capusotto caracterizado por su naturaleza fascista.

Macri desplegó una actitud más ofensiva que una semana atrás en Santa Fe. El entonces primer mandatario recordó el silencio de Fernández frente a las denuncias de corrupción durante los gobiernos kirchneristas. “En la obra pública hay una matriz de corrupción. Se robaban la plata de las obras. No lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a (Julio) De Vido, (Ricardo) Jaime y (José) López”, sostuvo el entonces mandatario. Y mencionó que Lavagna denunció la corrupción en el gobierno kirchnerista antes de irse del Ministerio de Economía. “El jefe de Gabinete Alberto Fernández se quedó tres años más y se fue sin decir nada”, afirmó Macri. “Ellos son así. No cambian más. Cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de los argentinos”, cerró.

Fernández eligió contraatacar con la mención al padre de Macri. “¿Presidente, usted se pregunta como en mis años de Jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública? ¿Usted en el clan Macri no vio la corrupción de la obra pública? ¿No vio lo que pasaba en su familia? Después, cuando su padre murió, nos contó que él era responsable de todo. Es difícil creer que no vio nada”. Y se defendió: “Cuando tuve diferencias renuncié y me fui a mi casa, y desde que me fui nunca un juez me citó para dar explicaciones, no es la situación del presidente, porque el día que Macri deje el Gobierno lo esperan más de 100 causas, en donde está siendo investigado. No es mi problema, no tengo nada que ver con la corrupción, no me corra por ese lado, puedo darle clases de decencia”.

La réplica de Macri no se hizo esperar, quien no ocultó la molestia por la mención a su padre: “Es de muy mal gusto citar a una persona que no está en este mundo y no se puede defender. Pero teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para (Lázaro) Báez con una empresa inexistente o los departamentos de Muñoz o las valijas de Antonini Wilson o los bolsos de (José) López o la efedrina”, señaló.

Macri y Fernández monopolizaron las acusaciones entre sí (Adrián Escandar)

El entonces presidente estuvo enfático en ese segundo debate y sólido al hablar de la lucha contra las mafias y el narcotráfico. Sin embargo, no salió airoso al intentar responder las críticas sobre la situación socioeconómica de ese momento. De hecho, Fernández tuvo su mejor performance al subrayar los índices negativos que dejaba el gobierno de su contrincante.

El candidato del Frente de Todos arrancó el cuarto bloque sobre Desarrollo Social cuestionando a Macri por la cifra de pobreza que dejaba. “Definitivamente no nos parecemos en nada presidente y cuando entramos en el tema de la pobreza, es donde menos quiero parecerme a usted. Cuando terminé su mandato, la argentina va a tener 40% de pobres”, afirmó. Ese es el índice que difundió el INDEC esta semana durante el final de la gestión del Frente de Todos, y la Mesa contra el Hambre creada durante su gobierno sin diluyó sin mayores resultados.

A minutos del cierre del debate, Macri parecía dar por sentado que llegaría a una segunda vuelta, envalentonado por su desempeño en el debate y luego de la multitudinaria marcha que había encabezado el día anterior sobre la 9 de Julio. “Aguantar la agresividad del kirchnerismo es duro, pero aguantar que digan que ellos son los que saben es imposible. Lo peor de todo es que voy a estar dentro de tres semanas escuchando lo mismo. Espero haberme ganado el cielo de por vida”, señaló.

Se equivocó. Fernández se impuso en las elecciones de octubre con el 48% de los votos en primera vuelta, sobre Macri, y no hubo balotaje ni tercer debate.

