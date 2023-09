27 de septiembre 2023, 21:46hs

En este último tramo expondrán sus consideraciones finales. Arranca el candidato de Unión por la Patria.

Leandro Santoro: “En este rato pudiste ver los modelos de ciudad, donde piensa en los negociados. Pudiste ver la voluntad de los que queremos constuir. Te pudiste dar una idea de los valores de cada uno de los que representamos. Si pensás que en la Ciudad se necesita más amor, más corazón, más sensibilidad, te pido que tengas en cuenta que el 22 de octubre tenemos una última oportundidad. Ayudame a dar la sorpresa”.

Ramiro Marra: “Algunos me vieron enojados porque no tengo ningún tipo de speach. Acá digo las cosas en la cara. Lo nuestro no es el voto por el amor, Santoro no tiene posibilidades de ganar un balotage, yo sí. Santoro va a salir tercero. Nosotros queremos hacer algo totalmente distinto al kirchnerismo”.

Vanina Biasi: “La situación de la Argentina es muy seria. No creo que en estos debates se vea absolutamente todo. Algunos mienten un poquito. En la Ciudad está planteado un desafío muy importante. El Frente de Izquierda es la opción para la Ciudad”.

Jorge Macri: “El desafío que tenemos por delante es inmenso. Cuando uno mira lo que ocurrió en el país y lo que logramos hacer en la Ciudad, siempre fuimos mejorando. Me desafían los problemas que están por venir. Si logramos que Bullrich gane, el trabajo va a ser mucho más fructífero. Gracias a los vecinos que eligen la Ciudad para vivir, y también a los kichneristas que la agreden, pero la eligen para vivir”.

Fuente: TN