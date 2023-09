El excanciller de Néstor Kirchner y actual embajador en Chile, Rafael Bielsa, supo también ser el jefe de un tal Javier Milei. Entre 2013 y 2019, el hermano del DT de fútbol Marcelo Bielsa se desempeñó como presidente de la Corporación América, empresa de Eduardo Eurnekian. Allí, tuvo al hoy diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza como asesor. En este sentido, Bielsa lanzó este martes que “una eventual presidencia de Javier es sumamente riesgosa para la salud colectiva de la Argentina”.

“Cuando yo era presidente de Aeropuertos (Argentina 2000) dentro de la Corporación, él era el evaluador de riesgos y era un gran profesional, muy calificado. Él era generoso con su tiempo y yo no sabía de escuela económica de Viena, entonces al principio teníamos como una rutina en la que hablábamos, le hacía alguna pregunta y después escuchaba sus desarrollos”, remarcó Bielsa en declaraciones a Radio con Vos.

Asimismo, destacó: “Quiero aclarar que (esos desarrollos) son exactamente iguales a los que hoy le muestra a la población argentina. Javier Milei no es un impostor intelectual, no es un individuo coacheado, es un tipo intelectualmente honesto”. No obstante, el diplomático matizó: “Distinto es si lo que él postula se puede conseguir democráticamente y sin costo en términos de malestar social”.

Consultado sobre la estabilidad emocional de Mieli, Bielsa sostuvo: “La historia de Conan, del pater familia, la conozco desde cachorro. Trataba de probar los rasgos distintivos de Conan con hechos materiales, un matematicista, de manera tal que era coherente con su pensamiento. Son cosas extravagantes, pero uno debería pensar lo que hace cuando está solo, cuando nadie lo ve, y no sé si no hay extravagancias comparables”.

“Más me preocupa que se sostenga una teoría, aunque la explica todo lo bien que se pueda explicar, que no ha sido jamás probada en ningún país del mundo, que implica en muchos aspectos un retroceso civilizatorio. La adquisición de algunos derechos son una contrapartida dineraria como educación, salud, son cúspides civilizatorias”, manifestó Bielsa. “No creo que sea algo aplicable”, dijo Bielsa. Y explicó: “Porque respeto la integridad intelectual de Javier Gerardo, eso que he leído de la teoría de Baglini. En Javier Gerardo lo que vemos es lo que es, no es un tipo domesticable”.

Consultado sobre la candidata a vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, y algunos de sus dichos, resumió: “Me preocupa todo, creo que la eventual presidencia de Javier es sumamente riesgosa para la salud colectiva de nuestro país”. “Tenemos un pacto social que arroja fatiga de material. Y si encima se le agregan todas estas recetas… Tengo una enorme preocupación. No por mí, sino por mi descendencia, mis cuatro hijos, y la descendencia de amigos míos que tienen hijos de esa edad y el país que les estamos dejando”, concluyó Bielsa.

Fuente: El intransigente