Javier Milei, precandidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), manifestó que, según sus números, iría a un ballotage con Sergio Massa. Por otro lado, Milei confirmó que asistirá a los dos debates presidenciales que serán el 1 y 8 de octubre antes de las elecciones generales. Asimismo, el economista dijo que si llega a ser electo, las dos coaliciones (Juntos por el Cambio y Unión por la Patria) se van a dividir.

En una entrevista para Radio Continental, Milei afirmó: «Voy a ir a los debates presidenciales…, yo no sé quien es el que inventa esas cosas de que no voy a ir. Por otra parte, según mis números (encuestas) iríamos a una ballotage con Sergio Massa». El dirigente liberal admitió que ha ganado votos tras las PASO, pero que no es suficiente para ganar con el 45%.

«Si ganamos nosotros el 22 de octubre, acá va a ocurrir una revolución política, porque van a desaparecer las dos fuerzas que dominaron los último 20 años y se van a fragmentar», expresó el actual diputado nacional y agregó: «Hay que tener un ordenamiento político entre los colectivistas y los que están del lado de la libertad. Por otro lado, las jubilaciones hoy son bajas porque la Argentina es un país empobrecido».

La advertencia de Javier Milei a Juntos por el Cambio

«Si efectivamente Juntos por el Cambio es honesto deberían acompañar las propuestas que nosotros decimos. Sería bueno que dejen de ser funcionales al kirchnerismo la gente de Bullrich y dejar de torpedearme todos los días», disparó el fundador de LLA y luego dejó en claro su alianza con Luis Barrionuevo, sindicalista de gastronómicos (UTHGRA) y Gerardo Martínez, líder de la UOCRA.

«Vamos a implementar un seguro de desempleo como tiene la UOCRA, pero con mayor profundidad financiera. Luis Barrionuevo nos propuso una idea de reforma laboral. Por otro lado, quiero aclarar que hay un video editado y falso que circuló en redes sociales. El video está viralizado por la gente de Juntos por el Cambio. Nosotros cantábamos la casta tiene miedo y no la marcha peronista como se muestra», relató Milei.

«Si el sindicalista entrega a sus trabajadores es casta, pero si es parte de la solución, que sea bienvenido al tren. Yo lo que veo ahora es que los radicales están llamando a votar a Leandro Santoro en CABA y ahora proponen irse con Massa ¿No te dice nada la foto de Valdés y Gerardo Morales con Massa?», preguntó el dirigente de 52 años.

«Los procesos de crecimiento demandan tiempo y cuando contás lo que va a suceder no es que va a suceder mañana mismo, pero en unos años vas a llegar a esa situación. La reforma del Estado, la baja del gasto público y la baja de impuestos son las medidas de primera generación», concluyó.

Fuente: El intransigente