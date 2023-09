Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, manifestó que Mauricio Macri le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio antes de las PASO por apoyar a Javier Milei como alternativa viable contra el kirchnerismo. Por otro lado, Morales resaltó el avance de Patricia Bullrich en las últimas semanas y pidió no crear falsas expectativas a través de las encuestas, ya que han sido erradas en el último tiempo.

«Después de las PASO, con tanta alabanza a (Javier) Milei, Macri le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio. El liberalismo extremo es contagioso, pero ahora se ha callado un poco, asi que espero que trabaje y apoye decididamente a Patricia Bullrich», disparó Morales enojado con el expresidente en declaraciones citadas por la agencia NA.

«En todo caso, el problema no está en el radicalismo que lo que está haciendo es levantar a Patricia Bullrich y a Juntos por el Cambio. Creo que (Macri) se ha moderado y la mayor manera de aportar es que no deje dudas de que la candidata es Patricia y no la posibilidad de Milei», insistió el exdiputado nacional.

«Hay un liberalismo extremo contagioso que nos hace daño y desperfila a Juntos por el Cambio. Sin embargo, veo a Patricia con más firmeza que nunca y decidida a encarar un proceso contundente en todo el país. Las encuestas han fracasado, vemos un fuerte potencial, no es casual el triunfo del radicalismo en los distintos frentes, construyendo a JxC y eso marca una vigencia del espacio», explicó Gerardo Morales.

«Nuestra premisa es lograr un cambio que sea posible, no un salto al vacío. Hay que tener cuidado con esos cantos de sirena del cambio de todo para que no cambie nada. Versiones de medidas que se proponen que son difíciles de implementar», remarcó el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR).

Morales habló de la situación actual de Horacio Rodríguez Larreta

«Con respecto a Horacio Rodríguez Larreta, está enfocado y ayudando en la conducción dentro del marco de campaña y sigue en el equipo de Patricia. Veo muy buena energía. Es importante que pensemos tranquilamente el voto. La gente va a empezar a pensar definitivamente, así que estamos muy conformes con el trabajo que estamos haciendo», admitió el radical.

A pesar de las tensiones y divisiones internas, Morales destacó la competitividad de Bullrich y su determinación de liderar un proceso sólido en todo el país. También resaltó la importancia de evitar propuestas disruptivas que puedan ser difíciles de implementar. Además resaltó la importancia de la unidad y la competitividad en el camino hacia las elecciones generales del 22 de octubre.

