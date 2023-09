En otro trámite exprés, el oficialismo le dio este jueves dictamen a la reforma del impuesto a las Ganancias en el Senado y dejó el proyecto de Sergio Massa listo para pasar a al recinto la semana que viene y convertirse en ley, en lo que supondría un nuevo revés para la oposición.

Pero la jornada parlamentaria dejó otro dato que generó impacto en la Cámara Alta: mientras todavía hace cuentas para intentar garantizarse el quorum en una eventual sesión, el kirchnersimo ratificó que buscará aprobar también 75 pliegos judiciales. Entre ellos, confirmó el oficialismo, el de la jueza Ana María Figueroa, lo que de concretarse finalmente abriría un conflicto de poderes con la Corte Suprema.

“No está pedido retiro del pliego de la jueza Figueroa, no tiene impugnación, no tiene objeción. A menos que haya un pedido formal del Ejecutivo o un senador pida el retiro del pliego, se va a tratar. La Corte no puede opinar, no tiene nada que ver con eso. La Constitución asigna a cada poder su función. La propuesta la hace el consejo de la Magistratura y luego el Poder Ejecutivo y el acuerdo lo trata el Senado”, dijo José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, este jueves.

Ana María Figueroa, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal que debe resolver el sobreseimiento a Cristina Kirchner en la causa Hotesur (Foto: Prensa Senado).

A principios de mes, la Corte Suprema resolvió por unanimidad apartar de sus funciones a Figueroa, que ocupaba la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal. La jueza había cumplido 75 años el 9 de agosto, sin que el oficialismo pudiera aprobar en el Senado su continuidad. La Constitución marca que los magistrados deben jubilarse a los 75 años a menos que la Cámara Alta apruebe un acuerdo para que siga en su cargo.

El presidente de la bancada oficialista habló a la salida de la una reunión de la comisión de Presupuesto, donde el Frente de Todos le dio dictamen al proyecto de la reforma del impuesto a las Ganancias.

La iniciativa, que elimina la cuarta categoría del impuesto y se reemplaza por un gravamen que solo pagarán los ingresos superiores a 15 sueldos mínimos, (hoy unos $1.770.000), tuvo media sanción de Diputados el martes, tras una sesión cargada de duros cruces entre oficialismo y oposición y denuncias de Juntos por el Cambio sobre un pacto entre Massa y Javier Milei. Tuvo el respaldo de los libertarios, los bloques provinciales y de parte del peronismo federal alineado con Juan Schiaretti.

Inmediatamente, tras la media sanción, pasó al Senado y fue girado a la comisión de Presupuesto, donde este jueves el oficialismo avanzó con la firma del dictamen, sin ninguna modificación, y dejó el proyecto listo para ser tratado en el recinto de la Cámara Alta, desde el próximo jueves.

José Mayans (Foto: Telam)

El temario de la sesión también incluiría la reforma de la Ley de Alquileres, que el Frente de Todos modificó en comisión y en caso de ser aprobada deberá regresar a Diputados, donde podría demorarse su sanción, al igual que el alivio para los deudores de créditos UVA -que también tuvo cambios y deberá volver a la Cámara Baja- y la regulación de los alquileres temporarios (tipo Airbnb).

Pero el oficialismo aún debe asegurarse el quorum. Esta semana volvió a fallar en un nuevo intento, según informó el Frente de Todos, por problemas de salud de algunos de sus integrantes. La Cámara Alta solo tuvo en lo que va del año una sesión para tratar proyectos.

Por otra parte, ya había fallado en dos oportunidades, antes del fallo de la Corte, en sesionar para aprobar el pliego de Figueroa, por falta de acompañamiento de algunos senadores peronistas que habían roto con el FdT, como el jujeño Guillermo Snopek y Edgardo Kueider, y aliados como el rionegrino Alberto Weretilneck. Pero la inclusión de los otros proyectos podría ayudar al Frente de Todos a asegurarse el quorum más fácilmente con aliados y peronistas federales.

De mantener la intención de tratar el pliego de Figueroa y de lograr el quorum para la sesión, a menos de un mes de la elección nacional, se espera un debate tenso en el recinto. “Es una locura lo que pretenden. Van a sentar un antecedente único en el país. Un conflicto de división de poderes y de la constitución que es peligroso. Sobre todo en un escenario con Milei. Espero que Snopeck, Kueider y Weretilneck no accedan a esa locura”, advertía este jueves uno de los principales referentes de JxC, que ya se prepara para el choque.

