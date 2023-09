José Luis Espert, diputado de Juntos por el Cambio, manifestó que la creación de 5 universidades públicas en el país que propone el oficialismo es parte de otra matriz fraudulenta y de corrupción de Cristina Kirchner. En ese marco, Espert dijo que detrás del proyecto macabro está la idea de convertir un instituto de Madres de Plaza de Mayo en universidad nacional, algo que no fue aprobado por el Consejo Interno Universitario Nacional.

«Vamos a tratar en este expediente la creación de cinco universidades en distintos puntos del país, tres en el conurbano, una en Córdoba y otra en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo que propongo es que dejemos de ver a las universidades como árboles separados y nos concentremos en el bosque de toda la educación pública argentina, con una visión integral», comenzó Espert en una disertación en el Congreso.

«Argentina hoy ha pasado de ser el faro de la cultura latinoamericana a la catástrofe de ser uno de los países con menores graduados universitarios de la región. Apenas la mitad de los estudiantes argentinos lleguen al último año de la secundaria en tiempo y forma y solo el 16% lo hacen con niveles satisfactorios en lengua y matemática. El 86% de los jóvenes de entre 25 y 29 años no logró avanzar más allá del secundario», relató el conomista liberal.

«En este contexto me pregunto ¿Qué está pasando que se genera este intento de aluvión de universidades nuevas mientras la educación básica se cae a pedazos y los jóvenes que pueden se van del país? Hablémosle con la verdad a la gente, no engañemos al pueblo con esto. Como caso paradigmático, me voy a referir en los siguientes minutos al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos de las Madres de Plaza de Mayo, a quien quieren darle estatus de universidad nacional», insistió el líder de Avanza Libertad

Espert cuestionó la nacionalización de una universidad de Madres de Plaza de Mayo

«Repasemos brevemente su historia. Nació por la ley 26.995 promulgada por el delincuente de Amado Boudou, no lo digo yo, lo dice la Justicia, el 22 de octubre de 2014. Se trató de la estatización de lo que se llamaba Universidad Popular, Madres de Plaza de Mayo, que obedeció al intento de apaciguar el escándalo de corrupción que era la Fundación Madres de Plaza de Mayo cuando la dirigían Hebe de Bonafini y el parricida de Sergio Schoblender», sentenció Espert.

«Así (con la decisión de Boudou) estatizamos, o sea los contribuyentes, las deudas y sus empleados, deudas por 200 millones de pesos a precio de 2014 y de los empleados que son claramente militantes rentados del oficialismo. Es otro curro de la multiprocesada y condenada Cristina Kirchner y Sergio Massa», enfatizó el exprecandidato presidencial.

«Este instituto nació como un antro de corrupción kirchnerista y por lo visto lo sigue siendo, pero ahora el oficialismo quiere ir más allá del rango de universidad nacional en una zona geográfica como la Ciudad de Buenos Aires, donde ya existe una universidad, nada menos que la gigantesca universidad de Buenos Aires. Me pregunto ¿Estamos ante la misma matriz fraudulenta y corrupta que tenía cuando era manejada por Hebe de Bonafini y Schoklender?», arremetió Espert.

«Ni siquiera, el Consejo Interno Universitario Nacional se animó a dar el visto bueno a la creación de esta universidad. Uno de los grandes principios sobre los que se basan las universidades nacionales es la autonomía que permite a las universidades elegir sus propias autoridades decidiendo sus propios estatutos y programas de estudio, sin injerencia del poder político En este caso no está garantizada», remarcó el dirigente político de 61 años.

«La Ley de Educación Superior, en su artículo 53, que habla sobre los órganos colegiados, menciona detalladamente los requisitos que deben cumplir quienes forman parte de las autoridades y nadie dice ni prevé para la más alta autoridad que es el Consejo Superior que puedan formar parte personas ajenas a la comunidad educativa», enfatizó Espert.

«Entonces me pregunto, ¿Van a ser todos los argentinos quienes solventen una universidad que va a tener entre sus máximas autoridades a miembros de un ente privado, como es la asociación de Madres de Plaza de Mayo? ¿Van a financiar todos los argentinos una universidad privada? ¿Quién le dará un empleo digno en el sector privado a sus grados universitarios? ¿Será que esta universidad solo tendrá como objetivo producir militantes de la causa kirchnerista, o sea, inviables que vivan de los impuestos que paga la pobre gente de trabajo? Terminemos con estos enclaves institucionales de corrupción y mecanismo de estafa a los argentinos. Voy a votar negativamente, porque estoy en contra de los puestos políticos y a favor de una verdadera educación pública de calidad para la Argentina», concluyó.

Fuente: El intransigente