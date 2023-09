Aun mes de las elecciones, el debate televisivo de los candidatos a vicepresidente estuvo cargado de momentos bizarros, con frases y expresiones vulgares que rápidamente circularon en redes sociales. Además, fueron enunciadas por representantes de distintos espacios políticos, evidenciando el clima tenso para todos los participantes.

Si bien Victoria Villarruel y Agustín Rossi protagonizaron los cruces más frecuentes, gritaron y tuvieron frases duras como “me hacés acordar a Astiz, sos una infiltrada de la democracia”, “fuiste titular de una AFI de cartón”,”nadie te cree que sos una mosquita muerta”, “vos colocaste a tu hija en el Estado” y “nunca trabajaste”, todos fueron protagonistas de momentos curiosos.

Villarruel pidió que el CONICET no “investigue el ano de Batman”

Durante la madrugada de este jueves, en el número 10 de las tendencias de X (exTwitter) en Argentina, aparece la palabra “Batman”, en referencia a un ejemplo que utilizó la candidata de La Libertad Avanza, al hablar sobre el recorte que aplicarían sobre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en caso de llegar a la Casa Rosada.

Consultada en un mano a mano por Florencio Randazzo, Villarruel reveló que transformarían el nombre del organismo de investigación y propuso “que investigue las ciencias duras, las cosas que le van a dar prestigio a nuestro país. Que investigue el ano de Batman, las canciones de Ricardo Arjona, el pensamiento de Victoria Villarruel, la película del Rey León o si Star Wars era mesiánico o no, definitivamente eso no es ciencia”, postuló la candidata a vicepresidenta.

Villarruel hace referencia a un ensayo que fue publicado por el Conicet en el 2019 por un Doctor en Letras especializado, entre otras cosas, en teoría Queer, titulado “Historieta anal: cuando el cómic nos abre el culo (y nos gusta)”. Retoma, además, un debate del siglo XIX sobre la filosofía de la ciencia y su posible distinción entre ciencias “duras” y “blandas”.

Represión, ESI y “porno”

En un debate libre entre los candidatos, el postulante a vice del Frente de Izquierda le consultó a Victoria Villarruel si, en caso de ser gobierno, su partido reprimiría a quienes defienden la Educación Sexual Integral. “Como usted quiere reprimir a todos los que salen a reclamar y se opone a la ESI en las escuelas, quiero saber si usted reprimiría a los pibes y docentes”, cuestionó Nicolás del Caño.

Villarruel fue tajante: “No sé de dónde sacaste la relación entre represión y ESI, así que ahorrame preguntar gansadas de ese estilo porque acá lo único que vamos a garantizar es el orden. Orden que a vos desgraciadamente no te gusta, así que lo lamento”, contestó. Ante su negativa, del Caño insistió: “¿Pero por qué estás en contra de la ESI en las escuelas, Villarruel?”.

Agustín Rossi, quien también estuvo incendiario en el debate, se cruzó hasta con los conductores y permanecía como la tendencia número 1 en X Argentina, intercedió para recordar un insólito desliz del candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza. “Villarruel tiene un candidato que quiere reemplazar la ESI para que los chicos vean videos porno”, dijo el vice de Sergio Massa y agregó: “Eso es una barbaridad, como lo es que tengamos un partido que promueva el libre comercio de órganos”.

Si bien Victoria Villarruel se rió al escuchar la palabra “porno”, rápidamente cambió su expresión. Las cámaras del canal que transmitía el debate, TN, apuntaron al candidato aludido, Ramiro Marra, quien se encontraba entre el público. En ese momento, PERFIL presenció cómo Marra también rió, a lo que el diputado kirchnerista Germán Martínez le pidió silencio y él le devolvió una mirada seria.

En junio, Ramiro Marra expresó en una entrevista con Radio con Vos: “No estoy en contra de la educación sexual. Yo fomento la pornografía. A los chicos les digo ‘chicos, miren pornografía’. Si un chico tiene una computadora, tiene un teléfono, se informa, es como yo aprendí educación sexual. No estoy en contra de la educación sexual”, sentenció y agregó que “no tiene que haber una ley” porque la ESI “adoctrina”.

Sin embargo, luego aclaró en sus redes sociales que “fue un error y no pienso de esa manera“. “Esto es lo que pienso: la educación sexual DEBE EXISTIR en la infancia con el objetivo principal de detectar abusos intrafamiliares. Deben capacitarse a las maestras en enseñarles a los chicos qué está bien y qué está mal. Deben ser capaces de buscar y detectar pautas de alarma”.

La durísima acusación de Petri a del Caño: “Dama de compañía”

Durante un bloque de preguntas cara a cara del debate entre candidatos a vicepresidente, Nicolás del Caño le dijo a Luis Petri, de Juntos por el Cambio: “En el 2019 hicieron un pacto con el kirchnerismo en Mendoza para modificar la ley 7722 que protege el agua del uso de las sustancias tóxicas y también el presidente de tu partido, Gerardo Morales, avanza con la entrega del litio y sobre los territorios de las comunidades originarias en Jujuy, entonces quería preguntarte si a ustedes verdaderamente les importa la destrucción ambiental o solamente defienden las ganancias de las empresas”.

El candidato a vice de Patricia Bullrich aseguró que a su partido le interesa “hacer minería en la República Argentina, pero con licencia social, con controles, que sea ambientalmente sustentable”. También argumentó que, dado el porcentaje de pobreza actual, esa actividad podría producir ganancias estratégicas, en comparación con otros países de la región. “Primero, en Jujuy están entregando el litio. Si esos recursos quedaran en la provincia permitiría en muy poco tiempo resolver el problema habitacional. Segundo, quiero decirte que en Mendoza quedó claro que el agua vale más que el oro, no hay licencia social para avanzar con la megaminería contaminante”, retrucó del Caño.

Petri contestó: “Yo fui muy claro, dije que esto no es con 10 mil personas que se manifiesten, esto es llamando a referéndum. Vos sabés porque estuviste en Mendoza, en Malargüe sí hay licencia social, por eso nosotros decimos que es con minería, con Vaca Muerta, con el campo, con nuestros recursos marítimos y las economías regionales”. Nicolás del Caño interrumpió para recordar que sí estuvo en Mendoza y que allí fue reprimido y, al final, le disparó a Petri: “Estás de acuerdo con Massa, que dice que la cordillera es una torta”, “quieren destruir el medioambiente” y “ustedes nos dejaron la deuda con el FMI, no me digas que quieren solucionar el problema del país”.

Ante la última acusación, el vice de Bullrich elevó la temperatura del diálogo y expresó: “No mientas más, esa deuda fue para pagar deuda vieja. No mientas, ocho de cada diez dólares fueron para eso”. Del Caño continuó acusándolo de querer “saquear los recursos para conseguir dólares y pagar la deuda, igual que lo que quieren Massa y Rossi”. “Pero si vos sos la dama de compañía del kirchnerismo en el Congreso, ¿por qué no decís la verdad?”.

“Votás todas las leyes del kirchnerismo”, insistió Petri, quien fue abucheado por el público al oír el vulgar comentario. “Por favor, somos oposición al kirchnerismo y oposición a ustedes”, dijo del Caño, antes de que los conductores les solicitaran finalizar el debate, al agotarse el tiempo estipulado para el intercambio.

