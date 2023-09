El giro moderado de Javier Milei y su equipo y la cautela que le impusieron a las propuestas más jugadas de su campaña, como la dolarización, la salida del cepo o el cierre del Banco Central, están generando un debate sobre los riesgos del candidato libertario de perder credibilidad entre sus votantes mientras intenta seducir al resto.

LPO consultó a distintos especialistas que analizaron el cambio de estrategia de Milei y lo que algunos consideran un apresurado sometimiento al teorema de Baglini para intentar captar votos que lo acerquen a un triunfo en octubre.

Facundo Nejamkis, politólogo y director de Opina Argentina, sostiene que no observa una “moderación” de Milei aunque sí de su equipo, pero no cree que eso tenga impacto en sus votantes: “La pregunta es: la gente que vota, la franja de votantes que lo votan a él, ¿escuchan a Darío Epstein o escuchan a Milei? Yo creo que lo siguen escuchando a él, entonces me parece que hoy ese giro no tiene un impacto en la población”.

“La moderación es lógica porque cuando intervienen los actores que van a gestionar los temas siempre tienden a moderar lo que se propone desde la política y la campaña electoral”, dice Nejamkis, pero agrega que “las señales son más hacia los decisores que hacia los electores”. “Milei dice que va a dolarizar y después aparecen Napoli, Epstein diciendo otra cosa. ¿Pero quién los conoce a Napoli y a Epstein? Nadie, la gente no los escucha a ellos. Es una discusión de microclima”, arriesga Nejamkis.

“El que lo votó a Milei lo sigue mirando en términos estéticos, lo que dice, la forma que lo dice, los gritos, las peleas, creo que eso no va a desaparecer. Y es raro que alguien cambie su voto a un ganador para ir a votar a un perdedor. Es raro que te sientas decepcionado por alguien antes de que gobierne”, analiza Nejamkis. “Me parece que esa decepción, si hay moderación y hay arreglo con las corporaciones y no hay pelea con la casta y además no hay resultado económico, viene después”, continúa. “La decepción viene con el gobierno, no por un pequeño giro en una campaña electoral”, sostiene.

LPO también consultó a Celia Kleiman, socióloga y directora de Polldata, que coincidió en que no cree que el giro de moderado tenga un impacto en el votante que se inclinó por Milei en las primarias. “Lo que vemos en nuestros estudios cualitativos es que un gran segmento de sus votantes no repara en la letra chica, les da igual que vaya y venga con la dolarización o con la eliminación del Banco Central”, señala.

“No se enganchan con la letra chica, el enganche vino por otro lado, vino por el lado de acabar con los privilegios de la clase política, con el significante libertad, entendido en su más amplio sentido. No todos son liberales y tampoco todos son de derecha, no es ideológico el voto”, analiza Kleiman.

“Estas idas y vueltas de Milei son más para un segmento reducido. Yo creo que al votante de él no lo afecta, le da igual”, afirma la socióloga, que estudia muy de cerca la situación del Conurbano y asegura que allí el voto a Milei “es muy emocional” y prefiere “ver una luz al final del camino” antes que seguir con las mismas recetas.

Más allá del impacto del giro moderado, Kleiman cree que a Milei le suma que Sergio Massa y Patricia Bullrich se hayan subido a su agenda, especialmente de la dolarización. “El centro es Milei y los otros dos están girando en torno a él, es increíble que no se den cuenta”, señala y agrega que tampoco ayuda a sus rivales que estén “menospreciando” a sus electores. “Lo que quieren es algo distinto”, concluye.

El politólogo Cristian Solmoirago tampoco cree que el giro de Milei lo perjudique en términos electorales. “El que lo votó en las PASO, ¿por qué lo dejaría de votar ahora? No creo que ese votante se sienta desencantado si Milei busca moderar su discurso. No veo ningún tipo de riesgo. Al contrario, con esa actitud puede ensanchar su base electoral. No tanto por él sino por la oferta electoral raquítica que existe”, analiza.

“La moderación no solamente le puede ser útil en términos electorales sino también en términos políticos a la hora de gobernar”, señala a LPO el director de Solmoirago Consultora, que lo ve a Milei “anticipándose a lo que va a hacer en su gobierno, donde va a tener que tener una actitud mucho más moderada”. “La moderación es un paso previo a la construcción de consenso necesario para gobernar”, opina.

Solmoirago agrega que “lo que necesita Milei es bajar un poco la expectativa con respecto a algunas medidas como la dolarización porque (en caso de ser presidente) no las va a poder hacer de manera inmediata”. “El tema es qué nivel de tolerancia va a tener no la gente que no lo votó sino la gente que lo votó con respecto a la implementación de esas políticas”, señala a futuro.

En ese sentido, cree que la clave será cómo maneja la situación inflacionaria: “si Milei logra contener y revertir esa percepción de la gente de que todos los meses crece la inflación, me parece que va a lograr cierta estabilidad en cuanto a la opinión pública, porque el principal problema es ese”. “Si lo logra hacer me parece que va a tener más crédito para impulsar las otras medidas. Ahora, si él no logra frenar la inflación, el crédito de impulso a las otras medidas va a desaparecer”, completa el consultor político.

