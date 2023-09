El empresario que falleció hoy tras un accidente en una avioneta en San Luis fue uno de los que declaró en la causa por las anotaciones de Centeno.

Juan Chediack fue uno de los empresarios que declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción y relató cómo pago coimas durante el kirchnerismo para tener negocios de obra pública. A los 69 años, Chediack falleció hoy tras el accidente en una avioneta que sufrió ayer en San Luis y que lo había dejado con pronóstico reservado.

Dueño de “José J. Chediack S.A.I.C.A” y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el empresario declaró como arrepentido ante el fiscal federal Carlos Stornelli.

El empresario contó pagó coimas personalmente al ex ministro Julio De Vido en el living de la casa del ex funcionario y en el baño del Ministerio de Planificación. “Si querés seguir trabajando, tenés que pagar”, afirmó que le dijo De Vido. Los montos eran mensuales y por montos que iban de 100 a 250 mil pesos. Con que fue dos veces en la casa y tres en el ministerio y que el destino del dinero era la política.

El empresario también involucró al financista Ernesto Clarens, también arrepentido en la causa. “Escuchame, nene, te quiero el lunes con los 250 mil pesos, no seas el chivo expiatorio, no seas el primer pelotudo que hacemos cagar”, contó Chediack que le dijo Clarens y que pagó porque se sintió amenazado. Explicó que a Clarens le había pagado entre tres y cinco veces por año y situó el último pago en los comienzos del año 2015. Señaló que el kirchnerismo tardó hasta un año en otorgarle obras que le habían sido adjudicadas porque era considerado un enemigo y eso según su explicación se debía a que no se amoldaba al sistema que le imponían.

En su declaración, el empresario relató un episodio que calificó como delicado con ribetes mafiosos. Recibió un llamado de Clarens, quien quería ir a cobrarle a su casa en el Tortugas Country Club. Se negó pero Clarens insistió, le dijo que sabía dónde vivía y al final aceptó la visita. Aseguró haberle dado un café y una bolsa con dinero. Se sintió amenazado por Clarens y recordó que se presentaba como el financista de los Kirchner y cumplía órdenes de la pareja presidencial.

Sobre el ex secretario de Obras Públicas José López, Chediack dijo que comenzó a ganar espacio en 2010 tras la muerte de Néstor Kirchner y la entonces presidenta Cristina Kirchner lo empezó a tener en consideración. “Cristina comenzó a apoyarse en él. El triángulo empezaba a ser Cristina, López, Clarens. El mismo Julio De Vido se sentía desplazado por esto. (…) López tenía listas con las empresas que no podían trabajar y tenia listas con prioridades de pago de la Dirección Nacional de Vialidad…”, surge de su testimonio. También sostuvo que López era un “intratable”, que insultaba a quien quisiera y aseguró que les decía a los empresarios que las empresas eran del pueblo.

José López también fue arrepentido en la causa y condenado por los nueve millones de dólares con los que fue detenido en un convento en General Rodríguez en 2016.

Chediack, para finalizar su declaración, desligó a sus familiares –que son accionistas de la empresa– de sus maniobras delictivas y señaló que los pagos de las coimas los hizo con dinero propio. Su acuerdo de colaboración fue homologado por el juez Claudio Bonadio. El empresario –como les pasó a otros que confesaron haber pagado coimas– fue enviado a juicio oral y público y con su muerte se extingue la acción penal.

El día que Chediack declaró como testigo en el juicio de la obra pública

Testigo en el juicio por la obra pública

Chediack fue el primer empresario arrepentido de Cuadernos en el declarar en el juicio oral por las irregularidades en la obra pública que recibió Lázaro Báez en Santa Cruz. Declaró en octubre de 2021. Había querido evitarlo porque dijo que como acusado en Cuadernos podía autoincriminarse, lo que fue rechazado por el tribunal oral.

“La Cámara Argentina de la Construcción no tiene delegación en Santa Cruz y Austral Construcciones no es socia de la Cámara y no recibimos de nuestros asociados alguna denuncia o información respecto de irregularidades en la provincia de Santa Cruz”, fue lo primero que dijo para marcar que tenía poco para aportar y aclaró que su empresa tampoco realizó trabajos en esa provincia.

Sí relató que en el rubro había quejas por los retrasos significativo -de hasta 600 días en algunos casos- para el pago por las obras. “Todo lo que yo sé esta causa y de la empresa Austral Construcciones es por los medios periodísticos. Se que su dueño es el señor Báez, no sé donde tiene su sede. Austral no era miembro de la Cámara Argentina”, repitió en otro tramo de su declaración.

La declaración de Chediack tuvo un momento incómodo con un lapsus de Lucas Trigo, abogado de la Oficina Anticorrupción: “¿Como Presidente de la Cámara Argentina de la corrupc.., de la construcción, tuvo conocimiento de listas de preferencias de empresas?”, le preguntó Trigo que sobre la marcha se corrigió. Chediack le contestó que no sin hacer referencia a la jugada del inconsciente del abogado.

Fuente diario neuquino