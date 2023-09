La vitamina B12 está considerada como una fundamental para distintos aspectos de la salud. La misma es importante para la producción de glóbulos rojos y la metabolización de las proteínas. La falta de esta energía afecta principalmente a mujeres, ya que genera la anemia megaloblástica, que causa una fuerte fatiga.

Uma Naidoo, investigadora de Harvard, explica en su libro “This is your brain in food” (Lo que la comida le hace a tu cerebro) que la B12 “es esencial para la formación de glóbulos rojos y el ADN, pero también apoya al sistema nervioso, el desarrollo y la función cerebral”.

Se recomienda controlar los niveles de B12. Foto: Unsplash

Las causas que pueden llevar a la falta de la vitamina pueden ser varias, aunque el organismo pierde con el paso de los años la capacidad para absorberla, por lo que hay que prestarles atención a los síntomas del cuerpo. Muchas veces, se relaciona la deficiencia con problemas menstruales, ya sea ligados a la irregularidad o al dolor.

Otros problemas que pueden generar la falta de B12 en mujeres son con complicaciones durante el parto o en la etapa de lactancia de un bebé. “B12 es esencial para optimizar nuestro estado de ánimo y rendimiento mental, porque es esencial para la producción de serotonina”, detalla Sophie Medlin, dietista.

Según la profesional, la serotonina aparece como la hormona “feliz” y genera una sensación grata al cerebro, lo que proporciona cierto bienestar. Y completa: “La deficiencia de B12 puede causar síntomas que se asemejan a la demencia y es algo que se está volviendo más usual a medida que muchas personas están cambiando a dietas basadas en plantas”.

Medicamentos. Foto: Unsplash.

Síntomas de la falta de vitamina B12 en mujeres:

Falta de memoria y fatiga recurrente : los suplementos de vitaminas aparecen como la opción más eficaz cuando se diagnostica el bajo nivel de B12 en el organismo.





: los suplementos de vitaminas aparecen como la opción más eficaz cuando se diagnostica el bajo nivel de B12 en el organismo. Mareos y hormigueos en el cuerpo : se puede relacionar al bajo nivel de oxígeno en sangre, por lo que uno de los motivos puede ser la falta de la vitamina en cuestión.





: se puede relacionar al bajo nivel de oxígeno en sangre, por lo que uno de los motivos puede ser la falta de la vitamina en cuestión. Anemia y palidez: la ausencia de la vitamina puede expresarse con cuadros anímicos, por lo que es importante realizarse estudios para verificar su correcto estado.

Además, la carencia de B12 puede expresarse con diarrea, irritabilidad en el ánimo, problemas de concentración, agotamiento, falta de apetito o inflamación de encías.

