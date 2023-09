Estefi Berardi compartió en sus redes sociales, la captura de una historia de Instagram que subió Fátima Florez y luego borró, en la cual se puede ver una particular imagen de su cama y una mano de tez blanca, muy parecida a la de Javier Milei.

“¿Es la mano de Milei? Para mí que sí. Fátima subió esto y lo borró“, escribió Berardi en el tuit, donde se puede ver la foto que subió Fátima sobre una cama con el cubrecamas mojado y al lado una mano blanca, la cual pareciera ser del candidato a la presidencia por La Libertad Avanza y la panelista no dudó en publicar una imagen de este, en la cual se puede apreciar el parecido que hay.

Hasta los momentos, Fátima no ha hecho referencia en sus redes a esta imagen que borró inmediatamente después de haberla publicado.

¿Por qué Javier Milei prefiere el sexo tántrico?

En el 2018, el economista visitó el ciclo de Moria Casán en América, Incorrectas, y habló sin filtros de por qué decidió dejar de practicar el sexo tradicional: “Me parecía espantoso“. Asimismo, la conductora le consultó si su debut sexual había sido malo y si había sido con una prostituta, ante lo cual, Milei respondió: “No fue malo, estuve con una chica profesional a los 13 años. Fui solo“.

“En la época en la que yo me empiezo a despertar sexualmente, no levantaba ni arena en la playa… La verdad que andaba con ganas. Me fui a un viejo sauna solo, me subí al colectivo y fui“, manifestó como explicación a lo que lo motivó a pagarle a una profesional del trabajo sexual.

Fátima Florez reveló si le gusta el sexo tántrico de Javier Milei

Cerca del final de la entrevista, Mariana Fabbiani le preguntó si le gustaba el sexo tántrico, ya que es lo que se conoce que practica Javier Milei, y como ser mostró tímida para hablar, la conductora le pidió que simplemente pusiera pulgar arriba o pulgar abajo, acto seguido la imitadora se mostró pícara al subir su pulgar en señal de aprobación a la sexualidad con el político e hizo una seña de un rugido de león.

“Sé que viene muy bien él, pero nunca pensé, no se me ocurrió pensar en eso de primeras damas. Entre nos, me parece un poco una tilinguería. No hagamos futuroligías, no nos adelantemos, dejame que nos estamos conociendo. No, de verdad… Pará, vamos de a poquito. Todavía tengo mucho más para conocer“, concluyó Florez en relación a si se ve como primera dama.

Fuente: Exitoina