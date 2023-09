El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) José Luis Espert exigió al Senado de la Nación que “derogue urgente” la Ley de Alquileres vigente. “La política se tiene que poner en conexión con la gente”, sostuvo el líder de Avanza Libertad, al tiempo que advirtió que, de no hacerlo, “se va a inflar la bronca” de la población. El Frente de Todos (FdT) y el bloque Unidad Federal no acompañan la media sanción de Diputados del proyecto de reforma y el mismo se empantana.

“Ojalá que el Senado la derogue urgente, porque si no la gente va a seguir a las puteadas con la política, se va a inflar la bronca y de ahí no puede salir nada nuevo. La política se tiene que poner en conexión con la gente”, sostuvo el economista en declaraciones a AM 990. Espert también señaló que el problema de fondo “es la inflación, por un Estado que gasta más de lo que recauda”, y se quejó de que “el kirchnerismo se la agarró con la Ley de Alquileres”.

El ajustado quórum de JxC en el Senado para tratar Alquileres

El miércoles, el Senado inició el debate sobre la reforma de esa Ley y JxC logró una mayoría ajustada con la ayuda de fuerzas minoritarias de la oposición. Por su parte, el FdT explicitó el martes en el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto su desacuerdo con varios puntos que propone la oposición. A ello, se sumó el posicionamiento de Unidad Federal, que ocultó sus cartas pero este miércoles trascendió que presentará su propia iniciativa, según NA.

Así, se disipan las chances de que JxC consiga los 37 votos que hace falta para aprobar la iniciativa venida de Diputados. Este empantanamiento de la reforma se produce en el peor contexto posible, ya que en la última semana miles de propiedades para vivienda se retiraron provisoriamente del mercado de alquileres luego de la media sanción de la Cámara baja, a la espera de que el Senado resuelva si convalida un nuevo marco normativo.

Qué propone JxC para la Ley de Alquileres

El proyecto de JxC propone reducir a dos años la duración de los contratos, con indexación cuatrimestral de los precios (hasta tres actualizaciones por año) y deja liberado al acuerdo entre las partes el parámetro que se tome para efectuar losajustes, pudiendo elegir a tales efectos los índices de precios al consumidor (IPC), de precios mayoristas (IPM) y/o de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o una combinación de dichos índices.

Este último aspecto lo resiste Unidad Federal, desde donde advierten que no fijar como de obligatorio cumplimiento ningún criterio para la actualización de los precios de los alquileres daría pie a imposiciones arbitrarias por parte de los propietarios, que así tendrían margen para fijar las reglas y condiciones de los contratos, en detrimento de los inquilinos.

En las próximas horas, esa bancada, integrada por seis peronistas disidentes, a saber, Guillermo Snopek, Eduardo Kueider, Carlos ‘Camau’ Espínola, María Eugenia Catalfamo y Alejandra Vigo, presentaría a la Cámara alta un proyecto de ley que, según interpretan, representa una opción “superadora” de la media sanción de Diputados.

¿Y el FdT?

El dictamen del FdT, rechazado en Diputados, mantenía los tres años de plazo de los contratos que establece la normativa vigente, así como la indexación anual en base a una combinación de los indicadores que miden la evolución de los precios y los salarios. La diferencia con la normativa vigente es que agrega un capítulo sobre beneficios fiscales para locadores, de manera tal de revertir la contracción de la oferta de alquileres.

Uno de los puntos que el oficialismo no está dispuesto a negociar tiene que ver con la duración de los contratos. Consideran que volver a los dos años sólo ayudaría a generar inestabilidad en las familias de inquilinos, impidiéndoles desarrollar sus proyectos de vida. También cuestionan la habilitación para que los propietarios puedan exigir a los inquilinos pagos anticipados, tratamiento similar a las viviendas respecto de los contratos de locales comerciales, y la falta de una referencia para establecer los montos de los alquileres.

Otras definiciones de Espert sobre la coyuntura política

Por otra parte, el dirigente liberal se refirió a la negativa de provincias y municipios de adherir al otorgamiento de una suma fija de $ 60 mil para paliar el impacto de la devaluación. Consideró que, así, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, “queda completamente desautorizado”. Por ello, alertó Espert, se avecinan problemas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual “Massa se le cag* de risa a las 24 horas” del desembolso, aseveró.

Finalmente, el legislador opositor destacó la decisión de la postulante presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, de elegir al economista Carlos Melconian como su ministro de Economía en caso de ganar las elecciones generales del próximo 22 de agosto. En este sentido, aprovechó para cuestionar al ganador de las primarias (PASO), Javier Milei. “Se necesita claridad y un gran músculo político, que de ninguna manera lo tiene La Libertad Avanza. Es un salto al vacío que no sugiero que lo siga la gente”, sentenció.

