La actriz y modelo Silvina Luna falleció a los 43 años en el Hospital Italiano, donde estaba internada desde el pasado 13 de junio. Su estado era grave después de una mala praxis del cirujano plástico Aníbal Lotocki, que en 2011 le produjo una intoxicación de metacrilato que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal.

FRAN MARIANO: “LOTOCKI JAMÁS ME DIJO QUE NO ERA CIRUJANO PLÁSTICO”

El ex participante del programa Cuestión de peso Fran Mariano es otro de los mediáticos que denunció a Lotocki. En junio de este año fue internado de urgencia en el Hospital Modelo de Caseros por la presunta malapraxis del cirujano.



En declaraciones televisivas afirmó que Lotocki “siempre se vendió como un cirujano plástico”, pese a que no había realizado esa especialidad de la medicina. Y aseguró que Lotocki le hizo retoques estéticos sin su consentimiento: “Vos vas a hacerte un retoquecito en la nariz y salís con todo lo que él te quiere hacer”.

“LA PRÓXIMA PUEDO SER YO”, AFIRMÓ TRENCHI

La empresaria Gabriela Trenchi, quien en 2015 se realizó una intervención estética con Aníbal Lotocki y lo denunció por mala praxis, afirmó hoy en declaraciones a radio La Red que ella “puede” ser “la próxima víctima”.

“No se qué esperan para meterlo preso”, dijo en referencia a Lotocki, a quien calificó como “un asesino serial” que “hace lo que quiere con tu cuerpo sin pedir permiso”.

Sobre las consecuencias que la intervención que se realizó con Lotocki en su salud contó: “Mis días son días de mierda porque vivo con dolor. No tengo vida, él me la robó”.

POR QUÉ SE SUSPENDIÓ LA DESPEDIDA DE LOS RESTOS DE SILVINA LUNA

Tras conocerse el fallecimiento de Silvina Luna, la Asociación Argentina de Actores y Actrices comunicó que este viernes los restos de la actriz serían despedidos en el Panteón de Actores del Cementerio del barrio porteño de Chacarita. Sin embargo, poco después, comunicaron que esta ceremonia se había suspendido.

¿La razón? El fiscal Sandro Abraldes, a cargo de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, solicitó a la Cámara Nacional de Casación que ordene la preservación del cuerpo de Silvina Luna para realizar la autopsia.

El fiscal Sandro Abraldes, a cargo de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, solicitó a la Cámara Nacional de Casación que ordene la preservación del cuerpo de Silvina Luna para realizar la autopsia.

El pedido del funcionario público fue realizado en el marco de la causa donde se condenó al medico Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión por las lesiones graves sufridas por Luna y por otras tres mujeres. "El resultado muerte provocado importa una 'situación nueva' en la sustanciación de este proceso penal que amerita el aseguramiento de los presupuestos de realización de dicha práctica, en procura de la máxima consolidación de la teoría del caso de la Fiscalía en el recurso de casación que actualmente se encuentra en trámite", indicó.





FLOR DE LA VE: “EL ÚNICO CONSUELO ES SABER QUE ESTÁS EN PAZ”

Flor De La Ve fue otra de las figuras que lamentó la muerte de Silvina Luna y le dedicó un breve homenaje en sus redes sociales.

EL MENSAJE DE SILVINA ESCUDERO: “LA PELEASTE FUERTE”

La bailarina y actriz Silvina Escudero expresó su dolor por la muerte de Silvina Luna en sus redes sociales y le dedicó un emotivo mensaje.

POR QUÉ LOTOCKI NO ESTÁ PRESO, PESE A HABER SIDO CONDENADO

Aníbal Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión y sin la posibilidad de ejercer la medicina. Sin embargo, está en libertad porque la pena aún no está firme.

Permanece en libertad hasta que la Cámara Nacional de Casación Penal revise su condena de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina.

A raíz de la muerte del panelista televisivo Mariano Caprarola, el Tribunal hizo lugar a una medida cautelar y le impuso la prohibición de ejercer la medicina hasta que su condena quede firme.

EL ENTIERRO DEL CUERPO DE SILVINA LUNA SE SUSPENDERÍA “DOS O TRES DÍAS”

Tras la confirmación oficial por parte de la Asociación Argentina de Actores y Actrices en relación a la suspensión de la despedida de los restos de Silvina Luna, el periodista de espectáculos Ángel de Brito agregó que la ceremonia se postergaría “entre dos o tres días”.

La decisión está vinculada al pedido del fiscal Sandro Abraldes, que esta tarde solicitó a la Cámara Nacional de Casación que ordene la preservación del cuerpo de la modelo para realizar la autopsia y su custodia por parte de la morgue judicial. El pedido fue realizado en el marco de la causa donde se condenó al medico Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión por las lesiones graves sufridas por Luna y por otras tres mujeres.21:30

LA DESPEDIDA DE LOS RESTOS DE SILVINA LUNA FUE SUSPENDIDA

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices emitieron un comunicado aclarando la postergación de la ceremonia que iba a realizarse este viernes a las 11 de la mañana en el Cementerio de la Chacarita.

“Atención. Se suspendió hasta nuevo aviso la despedida a la actriz Silvina Luna en el Panteón de Actores“, publicó el sindicato.

COMUNICADO DE ACTRICES ARGENTINAS: “A SILVINA LA MATARON LA VIOLENCIA ESTÉTICA Y LA EXIGENCIA DEL PATRIARCADO SOBRE NUESTROS CUERPOS”

El colectivo de Actrices Argentinas se refirió a la muerte de Silvina Luna “lamentando profundamente su fallecimiento” y deseando “que descanse en paz”. Además, denunciaron que a la actriz y modelo “la mataron la violencia estética, la falta de ética médica, la mala praxis, la presión mediática y la exigencia del patriarcado sobre nuestros cuerpos”.

“Exigimos justicia para Silvina Luna y para todas las víctimas de quienes ejercen la medicina como mercaderes del horror”, sentencia el comunicado.

“QUIERO SEGUIR VIVIENDO”, LAS PALABRAS DE SILVINA LUNA EN SU ÚLTIMA ENTREVISTA

El 16 de mayo de este año, dos semanas antes de ingresar al Hospital Italiano, la modelo brindó una nota televisiva al periodista de espectáculos Ángel de Brito, en el programa LAM. En el diálogo, la actriz rompió en llanto, relató el duro momento que estaba atravesando y dejó un mensaje esperanzador de lo que quería de cara al futuro.

“Quiero seguir viviendo, a mí me encanta vivir, me gusta la vida. Quiero vivir. Pero bueno, nunca sabés qué caminos vas a transitar”, confesaba entre lágrimas.



PAMELA SOSA, EXPAREJA DE ANÍBAL LOTOCKI, SE MANIFESTÓ EN LA CASA DEL CIRUJANO: “NOS PUSO VENENO, TIENE QUE DAR LA CARA”

La expareja de Aníbal Lotocki y una de las que denunció al cirujano por mala praxis, se acercó hasta la casa del médico en Olivos para pedir justicia por la muerte de Silvina Luna. Ante las cámaras de televisión, Pamela Sosa golpeó la puerta de la vivienda de Lotocki al grito de “salí” y “da la cara”.

“Nos puso veneno, tiene que salir y dar la cara y que me diga por qué tenemos esto adentro. La realidad está expuesta, los jueces dictaminaron sentencia. ¿Qué tenemos que esperar para que vaya preso?”, se preguntó. Y agregó: “Se murieron dos personas jóvenes en un mes. Silvina tenía una vida por delante, con ella veníamos hace cinco años peleando a la par. Ella me decía que vayamos para adelante y que luchemos, no puedo creer que esté muerta”.

LA DESPEDIDA DE JOSÉ MARÍA MUSCARI: “VOLÁ ALTO MI QUERIDA SIL”

El director teatral compartió una foto en sus redes sociales junto a la modelo y publicó un emotivo mensaje para la fallecida modelo.

“Volá alto mi querida Sil. Siempre fuiste pura luz y ahora serás magia y luminosidad. Fui feliz de quererte, nuestras risas rebotan en mis emociones hoy”, expresó.

EL MENSAJE DE XIMENA CAPRISTO: “LO LAMENTO TANTO AMIGA, MI CORAZÓN ESTÁ DESTROZADO”

Una de las amigas de Silvina Luna, que participó junto a ella en Gran Hermano 2001, se mostró conmovida en Instagram tras la muerte de la modelo y confesó que “algún día nos volveremos a encontrar”.

“Lo lamento tanto amiga… Siento un dolor tan profundo en mi alma y mi corazón esta destrozado…Se que algún día nos volveremos a encontrar para seguir compartiendo risas. Te amo profundamente. Descansa en Paz”, posteó la vedette en la red social, acompañado de tres fotos junto a su esposo Gustavo Conti y su hijo.



GLADYS FLORIMONTE, AMIGA DE SILVINA LUNA, PIDIÓ QUE “LOTOCKI VAYA PRESO” Y DIJO HABER RECIBIDO “AMENAZAS DE SU ABOGADA”

La actriz Gladys Florimonte, amiga de la modelo fallecida este jueves, manifestó que siente un “dolor irrecuperable” por la muerte de Silvina Luna. “La verdad que no lo podemos creer, estoy muy nerviosa, Silvina tenía un dolor insoportable. Ella luchó hasta el final pobrecita. Es increíble que se haya ido”, confesó en el programa “Intrusos”.

Al mismo tiempo, acusó a la abogada del cirujano Aníbal Lotocki -quien le practicó la intervención a la modelo que derivó en complicaciones en su salud- y pidió “que investiguen de verdad”. “Tengo una impotencia tan grande. Pido que vaya preso Lotocki. Tiene que pagar, tienen que investigar, Recibimos amenazas de la abogada de Lotocki”, sostuvo.

“OJALÁ LA LUCHA DE SILVINA SIRVA PARA QUE LA JUSTICIA DESPIERTE”, DIJO EL ABOGADO FERNANDO BURLANDO

El abogado de Silvina Luna calificó su muerte como “un final que duele, lastima e indigna”. “Ojalá la lucha de Silvina sirva para que la Justicia despierte, para que la sociedad tome nota y no haya más muertes”, pidió el letrado Burlando.

“Abrazo a su familia que nunca bajó los brazos y que como Silvina se mantuvo con la guardia alta. Dios te guarde, Luna“, publicó vía Twitter.

DESPEDIRÁN LOS RESTOS DE SILVINA LUNA ESTE VIERNES A LAS 11 EN CHACARITA

La Asociación Argentina de Actores y Actrices comunicó que la despedida de la actriz, que falleció este jueves tras permanecer casi 80 días internada en el Hospital Italiano, será este viernes a las 11 de la mañana en el Panteón de Actores del Cementerio del barrio porteño de Chacarita. Además, confirmaron que no habrá velatorio.

LALI LAMENTÓ LA “PARTIDA” DE SILVINA LUNA Y PIDIÓ “QUE PAGUE QUIEN LE HIZO SEMEJANTE DAÑO”

La artista Lali se refirió al fallecimiento de la actriz y modelo en su cuenta de Twitter. “Que pena enorme la partida de Silvina Luna. Que pague quien le hizo semejante daño hasta arrebatarle la vida así. Un fuerte abrazo a su familia y amigos. Que en paz descanse”, publicó.

ABOGADA DE LOTOCKI NO CREE QUE LA MUERTE DE LUNA AFECTE A SU DEFENDIDO

Ileana Lombardo, letrada de Lotocki, descartó hoy la posibilidad de que el fallecimiento de la actriz Silvina Luna afecte la situación legal de su defendido ya que, afirmó, la justicia no encontró “nexo causal” entre las cirugías y la muerte de los pacientes.

Poco después de conocerse la muerte de la actriz y expaciente de su defendido, confirmó a Télam que pedirá la “historia clínica” de Luna para “saber cuál fue el proceso” que terminó con su vida.



En febrero de 2022 Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y a cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina por “lesiones graves” derivadas de los tratamientos de belleza que practicó sobre Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.



El fiscal que llevó adelante la acusación, Sandro Abrales, señaló durante el juicio que Lotocki “no atendía las más mínimas reglas de la práctica profesional: atendía en lugares sin habilitación, con productos que no podía usar e incluso quiso hacer responsable a sus pacientes por las consecuencias nocivas” padecidas.



La fiscalía había pedido 7 años y 9 meses de prisión y las querellas de las víctimas 9 años, pero el juez Carlos Rengel Mirat entendió que cuatro años era la pena ajustada.



“EL PRODUCTO QUE LE INYECTARON A SILVINA LUNA LE PRODUJO HIPERCALCEMIA”, DIJO ESPECIALISTA

“Es probable que todo haya sido como consecuencia de su insuficiencia renal producto de la reacción que produjo el metacrilato o lo que haya sido que le pusieron, porque no hay datos concretos de cuál fue la sustancia inyectada hace muchos años en la región glútea a la modelo”, sostuvo jefe de la división de Cirugía Plástica del Hospital de Clínicas José de San Martín, Marcelo Bou en diálogo con Télam, quien dijo estar “conmovido” por “la muerte de una persona joven que lamentablemente no debería haber sucedido”.



“Lo cierto es que esa reacción le produjo a lo largo de los años hipercalcemia o el exceso de calcio en sangre que genera una destrucción de los glóbulos renales y finalmente insuficiencia renal crónica, que finalmente sumado a las infecciones que después chica la llevó al fallecimiento”. Sobre la utilización de metacrilato, sostuvo que se “utilizó en medicina acertadamente en muchas ramas”, pero ya no se usa.



Consultado en qué consiste este material, explicó que “es una especie de plástico que se puede utilizar como una malla para contener evisceraciones, pero no se puede inyectar libremente en los tejidos porque genera reacciones” como la hipercalcemia.



Luego dijo que “era un producto que venía en ampollas de un centímetro cúbico y estaba autorizado solamente la inyección de hasta cuatro centímetros cúbicos” para rellenos mínimos en labios, surcos, arrugas, defectos pequeños o para mejorar alguna secuela de una cicatriz.



“La cantidad que se necesita para inyectar la región glútea es 100 veces más. Este producto no pudo haber sido porque el costo es tan alto que es inviable. Es probable que le hayan inyectado cualquier otra cosa“, sostuvo. Para el médico, pudo haber sido “metacrilato industrial o silicona industrial, porque no hay productos sintéticos habilitados, o sea, aprobados que se puedan inyectar en esa magnitud”.



STEFY XIPOLITAKIS SOBRE LOTOCKI: “ESTE INFELIZ TIENE QUE IR PRESO YA PARA QUE NO HAYA MÁS MUERTES”

Otra de las denunciantes de Anibal Lotocki tamibén se exoresó tras conocerse la muerte de Silvina Luna, y usó sus redes sociales para contar su propia experiencia. “Yo tengo algo en mi cuerpo que me enteré el año pasado en pleno juicio, de su boca. Durante muchos años, a partir del problema que estaba pasando Silvina Luna, y porque este Dr. hdp me evadía mis preguntas, decidí investigar si realmente era mi grasa lo que tenía. Y ahí me encontré con otra realidad muy diferente a lo que él decia y a lo que habíamos acordado“.

EL POSTEO DE EL POLACO, EXPAREJA DE LUNA

Ambos mantuvieron una relación y estuvieron a punto de casarse, pero se separaron en 2018. Semanas atrás, el cantante se había referido al estado de salud de su expareja. “No se merece lo que está viviendo. Es una mujer joven. Yo la quiero mucho, pasamos cosas lindas, y tengo los mejores recuerdos en mi corazón“, dijo entonces en LAM.

“JUECES QUÉ ESTÁN ESPERANDO?”, EL RECLAMO DE OTRA DENUNCIANTE DE LOTOCKI

Otra de las denunciantes de Aníbal Lotocki, quien además fue pareja del cirujano acusado de mala praxis, publicó un posteo en sus redes sociales, donde reclamó avances en la causa contra Lotocki, a quien tildó de “asesino“.

FLOR DE LA V SE QUEBRÓ AL ANUNCIAR LA MUERTE DE SILVINA LUNA

“Acabo de hablar con Fernando Burlando y lamentablemente tengo que decir que Silvina ya no está en este mundo“, dijo con la voz quebrada la conductora de Intrusos.

QUÉ ES LA HIPERCALCEMIA

Durante más de una década, Silvina Luna arrastró las complicaciones derivadas de una malapráxis sufrida durante una cirugía estética a la que se sometió en 2011. Aquella operación en manos del cirujano Aníbal Lotocki derivó en una hipercalcemia, un cuadro en el que el nivel de calcio en la sangre excede ampliamente los valores normales.





Demasiado calcio en la sangre puede debilitar los huesos, formar cálculos renales e interferir en el funcionamiento del corazón y el cerebro. Precisamente, Silvina Luna comenzó a realizarse diálisis tres veces por semana debido a una insuficiencia renal.

La hipercalcemia suele ser el resultado de la hiperactividad de las glándulas paratiroides. Estas cuatro glándulas pequeñas están situadas en el cuello, cerca de la glándula tiroides. Otras causas de la hipercalcemia son el cáncer, otros trastornos médicos específicos, algunos medicamentos y el uso excesivo de suplementos de calcio y vitamina D.

Si la hipercalcemia es leve, es probable que no haya presencia de síntomas. En cambio, los casos más graves producen signos y síntomas relacionados con las partes del cuerpo afectadas por los altos niveles de calcio en la sangre.



LAS REFLEXIONES DE SILVINA LUNA EN SU LIBRO

Comprometida con su proceso de autoconocimiento, Silvina se formó como coach ontológica y adoptó herramientas de meditación y respiración. En diciembre de 2022 publicó su primer libro, titulado “Simple y Consciente: un viaje sanador, físico, mental y espiritual”, una síntesis de su recorrido luego de la mala praxis.

“En este libro repaso mi pasado, cuento acontecimientos de mi vida que me marcaron, con los que seguro se van a sentir identificad@s. Ciertas decisiones y acciones tuvieron sus consecuencias, al punto de perder mi salud”, escribió en sus redes sociales el día del lanzamiento del libro.

En un fragmento del libro, Silvina cuenta que cuándo se enteró de su diagnóstico vivía en México. El informe médico la descolocó y en las dos horas siguientes estuvo en un “trance”, del que salió recién con el llamado de una amiga. “Después de mucho tiempo empecé a preguntar cuál era mi vocación, qué sentido tenía mi vida y ahí comencé a aceptar todo“, dice en el libro.



MARIANA ENRÍQUEZ: “TAN COPADA Y HERMOSA Y SUFRIÓ UN MONTÓN”

“El cuerpo de las mujeres no puede ser un depósito de basura y no se puede abusar ni de la confianza ni el deseo de ellas. Las mujeres trans hace años que sufren a la precariedad y a los locos. Pero nada esto es para ella que era graciosa y valiente. Qué pena Silvina”, dijo la escritora Mariana Enríquez en sus redes sociales.

DE ÍCONO DE LA TV ARGENTINA EN GRAN HERMANO A SU VALIENTE LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD

La actriz, modelo y presentadora de televisión, oriunda de Rosario, comenzó su carrera en los medios en 2001, cuando ingresó a la segunda edición de Gran Hermano, el reality show que marcó la televisión argentina de comienzos de siglo.

Luna fue la séptima eliminada del programa, pero volvió a entrar en el repechaje y finalmente se consagró como la subcampeona de Gran Hermano segunda temporada.



Cuatro años más tarde, participó del certamen “Bailando por un sueño”, donde también fue la séptima eliminada y en 2017 volvió a ser convocada para competir en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

Silvina tuvo participaciones en tiras de ficción, entre las más recordadas se encuentran su participación en “Los Roldán”, “Son de Fierro” y “Ciega a citas”. También se animó a la pantalla grande y fue protagonista de dos películas: “El vagoneta en el mundo del cine” (2012) y “Loco ella, loco yo” (2018).En teatro trabajó en obras como “El champán las pone mimosas”, escrita y dirigida por Gerardo Sofovich y “Cirugía para 2”, donde fue compañera de elenco de Florencia de la V, Aníbal Pachano y Matías Alé. La última obra que protagonizó fue “Explosivos” en la temporada 2017-2018.

“ELEGIMOS SER FAMILIA”: LA EMOTIVA DESPEDIDA DE GUSTAVO CONTI

“Siempre te amamos siempre vamos amarte, vivimos por los mismos caminos… siempre juntos siempre en mi corazón por que elegimos ser familia“, escribió Conti en sus redes junto a una foto en la que también aparece Ximena Capristo, amigos de Luna desde Gran Hermano.



“INJUSTO Y MUY TRISTE”, ESCRIBIÓ DARÍO BARASSI

“NO PERDISTE TU LUCHA HAS GANADO EL CIELO”: EL MENSAJE DE LIZI TAGLIANI

EL MENSAJE DE WANDA NARA: “JUSTICIA POR ELLA”

“Por dios, no puede ser. Justicia por ella”, escribió la conductora en sus redes sociales tras enterarse de la noticia.

MURIÓ SILVINA LUNA: EL COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES

La modelo y conductora falleció este jueves a los 43 años tras permanecer 80 días internada en el Hospital Italiano. La noticia la confirmó la Asociación Argentina de Actores con un comunicado, donde destacaron que “durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora”.

“Con profunda tristeza despedimos a nuestra afiliada Silvina Luna. Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor.

Comenzó su carrera como modelo a los 17 años y debutó como actriz realizando una participación en la ficción «Verano del 98». En 2001 alcanzó un gran reconocimiento popular al participar en el reality show «Gran Hermano», lo que marcó el inicio de una presencia en el ámbito del espectáculo y los medios de comunicación que se extendió hasta los últimos días. En 2005 se afilió a la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Estudió actuación con Julio Chávez, Antonella Costa, Norma Angeleri, Graciela Stefani, Gerardo Chendo y Erika Halvorsen. Se formó en actuación en neutro con Ana Carolina Valsagna y tomó clases de foniatría para actores con Mariana Garcia Guerreiro.

Entre sus trabajos teatrales se incluyen las obras «Delicadamente inmoral», «Más que amigos», «Cirugía para dos», «Vedettísima», «Algunas mujeres a las que les cagué la vida», «El champagne las pone mimosas», «Abracadabra», «Diferente», «La risa en el país de las maravillas», «La noche de las pistolas frías», entre otras.

En televisión, trabajó en las ficciones «Los Roldán», «Gladiadores de Pompeya», «Amor en custodia», «Ciega a citas», «Un cortado… historias de café», «Maltratadas», «Todos contra Juan 2», «El patrón de la vereda», «El host 2», «Las estrellas», «Casados con hijos», «Son de fierro», «La pelu», «Poné a Francella», «La peluquería de los Mateos», «Señores papis». Su labor cinematográfica incluye los films «Loco ella, loco yo», «El vagoneta en el mundo del cine» y los cortometrajes «Novia fantasma», «Sincronía» y «Bebé alienígena».

Condujo los programas «GH 2011 Medianoche», «GH La Previa de la gala», «Fox para todos» y «Café da manhá» y se desempeñó como panelista en «Zapping diario», «Pura química», «Incorrectas», «El show del problema» y «Flor de equipo». Sumó su presencia como participante en los ciclos televisivos «Showmatch – Bailando por un sueño», «El hotel de los famosos», «Tu cara me suena», «El musical de tus sueños» y «Celebrity Splash».

En los últimos años se certificó como coach ontológica, dictó talleres online de autoconocimiento y publicó el libro «Simple y consciente – Un viaje sanador, físico, mental y espiritual»”.

Fuente: Pagina12