Mariano Barbieri fue asesinado de una puñalada en el pecho el miércoles por la noche en el barrio porteño de Palermo. El hombre de 42 años llegó a entrar a una heladería para pedir ayuda. “No me quiero morir”, fueron sus últimas palabras.

Miguel Ángel Fornaro, comisario general, informó que se está peritando un cuchillo que sería el arma homicida y señaló que sería un único asesino el que atacó a la víctima. También reveló que una denuncia ubicó el lugar en el que habría ocurrido el crimen.

En las últimas horas, Javier Milei, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, participó del cierre de la edición 2023 del Congreso Económico Argentino y se refirió al crimen. “Le mandamos las condolencias a la familia”, manifestó el economista.

Crimen del ingeniero en Palermo: buscan a un hombre de buzo rojo

La Policía de la Ciudad busca intensamente a un hombre que vestía un buzo rojo y habría sido testigo del ataque. Tendría entre 25 y 45 años.

Antes de que el ingeniero entre a la heladería y diga “no me quiero morir”, esta persona observó toda la secuencia del ataque. Fue visto por las cámaras de seguridad a las 22:45 de este miércoles.

“Hay dos o tres robos por día”: una vecina de Palermo contó cómo viven en el barrio

Valeria, una vecina de Palermo, contó que los robos son habituales en la zona donde ocurrió el ataque al ingeniero Mariano Barbieri.

“Hay dos o tres robos por día, pero que hayan matado por un celular es inesperado en esta zona. Este lunes tuvimos una reunión con el comisario para presentar un proyecto para que pongan más seguridad, no podemos vivir así. Es una boca de lobo. Faltan garitas de seguridad, iluminación. Lo único que pedimos es que nos cuiden”, expresó en diálogo con Telenoche (eltrece).

Las cámaras de seguridad de Palermo filmaron a un sospechoso huyendo de la escena

La Policía de la Ciudad informó que trabaja desde anoche en la recolección de datos destinados a esclarecer el homicidio del hombre de 42 años cometido en el cruce de la avenida Del Libertador y la calle Lafinur, en el barrio de Palermo durante el robo de su teléfono celular.

El Comisario General de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Fornaro, indicó que se hizo un relevamiento de las cámaras públicas y privadas de la zona, y de testigos, para poder dar con el homicida.

“Lo que tenemos hasta ahora en la investigación es el relevamiento de cámaras que siempre se hace tanto en la parte privada como pública. Estamos trabajando todo en el radio de tiempo de cuando ocurrió el suceso, alrededor de las 22:45 de ayer, y estamos trabajando sobre el material de prueba que se obtuvo esta mañana, llámese un cuchillo, una mochila, una manta, a la que llegaron los canes de la División Perros. Incluso hay otras cosas, un barbijo, pero estamos viendo y está vinculado con la investigación”, comentó Fornaro.

El comisario confirmó que, segúnse desprende de la investigación por cámaras, “se tiene a alguien que se retira del lugar cuando ocurre el suceso. Entiendo que se retiró a su domicilio, no creo que sea una persona en situación de calle”.

En cuanto al trabajo de la Policía Científica, junto a la División Canes, fueron hallados un cuchillo, un short de color gris, una mochila, un tapaboca, una manta y ropa de la víctima, lo que será todo analizado en el laboratorio, tendiente a determinar la presencia de tejido hemático humano en la totalidad de elementos.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo del doctor Munilla Lacasa, quien dispuso la realización de pericias tendientes a determinar la presencia de rastros papilares.

Milei lamentó el crimen del ingeniero: ” Nos llena de profundo dolor”

En el marco del cierre de la edición 2023 del Congreso Económico Argentino, Javier Milei lamentó el crimen del ingeniero, militante y fiscal de La Libertad Avanza en las últimas elecciones.

“Quiero manifestar el profundo dolor que sentimos por el asesinato de uno de nuestros militantes, el ingeniero Mariano Barbieri. Nos llena de profundo dolor y le mandamos las condolencias a la familia”, expresó.

La autopsia reveló que murió de una puñalada en el corazón

Trascendió en estas horas los resultados de la autopsia preliminar al cuerpo de Mariano Barbieri. Según informó Rodrigo Alegre en TN, el ingeniero murió por la puñalada en el pecho que le perforó el corazón.

“Lesiones en el corazón, en la aurícula derecha, producto del cuchillazo que recibió en el pecho”, fue parte del informe del Cuerpo Médico que está realizando la operación a la víctima.

Declaró un testigo que vio el ataque al ingeniero en Palermo

Este jueves por la tarde declaró en la justicia un testigo clave del homicidio de Mariano Barbieri. Se trata de una persona que presenció el ataque y llamó al 911.

Según pudo saber TN, el testigo iba caminando por la zona de Parque Tres de Febrero, paseando a su perro, cuando de repente vio a dos hombres forcejeando. Entonces, decidió alertar a la policía.

También dijo que vio cuando el delincuente agarró a la víctima de la muñeca y lo atacó “con algo”, que no pudo precisar de qué se trataba.

Después de la agresión, el atacante salió corriendo. Ante la fiscalía, el testigo pudo detallar cómo estaba vestido el delincuente. Con estos datos, sumados a las cámaras de seguridad que solicitaron de la zona del hecho, intentan dar con el autor del crimen, quien todavía no fue identificado.

Larreta lamentó el crimen de Barbieri y se puso a disposición de la familia

Horas después del crimen de Mariano Barbieri, Horacio Rodríguez Larreta saludó a los familiares de la víctima. “Durísimo, mi saludo y condolencias a la familia, es una situación realmente espantosa. Es un momento durísimo y la inseguridad es una pelea de todos los días”, dijo.

Asimismo, el jefe de gobierno porteño aseguró que seguirán trabajando para atrapar al responsable del homicidio. “Cuando aparecen casos como este, que yo cuente que la estadística de Seguridad en la Ciudad está mejorando, no sirve de nada. El caso de hoy es el 100%. Vamos a seguir trabajando, sacando cada vez más policías a la calle e ir incorporando tecnología, que para mí es el camino. Estamos viendo a través de las cámaras los movimientos de esta persona. Es durísimo lo que pasó”, explicó en diálogo con Radio Mitre.

Burzaco adelantó su regreso de EEUU tras el crimen de Mariano Barbieri

El ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, adelantó su regreso de los Estados Unidos, en medio del conmocionante crimen del ingeniero Mariano Barbieri en el barrio de Palermo.

Según informaron voceros del gobierno a TN, el funcionario decidió volver este jueves y arribará al país en las próximas horas.

Burzaco había viajado hace varios días con el argumento formal de que debía asistir a reuniones con diversas agencias de seguridad y encuentros en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el FBI en la ciudad de Nueva York. En ese marco, asistió a un partido del tenista Juan Manuel Cerúndolo en el US Open.

Carolina Piparo, sin filtro: pidió “mano dura para los criminales” tras el crimen del ingeniero

La diputada y candidata a gobernadora bonaerense por La Libertad a Avanza publicó un tuit por el crimen del ingeniero y pidió “mano dura” para los delincuentes.

“‘No me quiero morir’ dijo Mariano antes de caer desplomado… Mientras muchos políticos, fiscales y jueces siguen justificando el delito, los honestos son asesinados por un celular. Hora de dejar atrás esos discursos culposos y buenistas. Mano dura para estos criminales”, expresó en Twitter (X).

La Policía de la Ciudad busca huellas en el cuchillo encontrado a metros de la heladería

La secretaria de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Elizabeth Caamaño, informó que se utilizará un dispositivo para buscar huellas en el cuchillo encontrado a metros de la heladería a la que llegó gravemente herido Mariano Barbieri.

“Estamos trabajando en poder identificar y usar todas las pruebas para que el asesino pueda ser identificado”, dijo Caamaño, quien señaló que hay cámaras en las inmediaciones al parque Tres de Febrero que permiten establecer el camino de Mariano hasta la heladería.

La funcionaria señaló: “Todavía no pudimos identificar el lugar del ataque, eso continúa sujeto a investigación. Es de mucha ayuda el trabajo de los perros rastreadores. Todavía no se pudo determinar si el cuchillo es el arma homicida”.

Sobre el trabajo de los perros rastreadores, expresó: “El perro dentro de las cosas que fue encontrando también llegó a la zona donde está el cuchillo. Primero fue al cuchillo, luego a una frazada y después a un tercer sitio donde había tres personas dentro del parque”.

“Toda la policía de la ciudad y el sistema integral de la seguridad pública trabajando desde ayer a la noche para esclarecer este hecho y encontrar al culpable de este crimen”, cerró.

El posteo de Victoria Villarruel sobre la muerte de Mariano Barbieri: “Gracias por tu apoyo y sacrificio”

“Ayer a la noche en la zona supuestamente más segura de la ciudad fue asesinado Mariano Barbieri por un delincuente. Una plaza sin luz, nada de policía y una gestión que maquilla los problemas. Mis condolencias a su familia y el agradecimiento a Mariano por su apoyo y sacrificio”, escribió Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza.

Fanático de los viajes, de la playa y de la aventura, Barbieri también era fiel seguidor de las ideas libertarias. Así lo demostraba en sus redes sociales, donde solía subir imágenes o publicaciones relacionadas con el partido libertario.

“Cuidando los votos libertarios”, posteó en las redes sociales el pasado domingo 13 de agosto cuando se realizaron las PASO. En aquella elección fiscalizó la votación para La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei.

La frazada que puede ser clave en la investigación

La policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró una frazada dentro del parque Tres de Febrero que podría marcar un avance clave en la investigación por el crimen de Mariano Barbieri.

Fuentes policiales informaron a TN que se llegó a la frazada a través del trabajo de los perros que olfatearon la remera de la víctima. “Según la perra, esa frazada es del asesino”, señalaron.

Según detallaron, en la remera de Barbiero que olió la perra había olores del atacante por el forcejeo que hubo durante el robo y el ataque.

Crimen en Palermo: se realizan pericias en la calle Berro

La policía científica de la Ciudad de Buenos Aires realiza pericias sobre la calle Berro, que podría ser el punto de fuga donde un testigo habría visto al presunto asesino de Mariano Barbieri.

Crimen en Palermo: qué elementos se encontraron en el lugar

El comisario general, Miguel Ángel Fornaro, informó que se incautaron varios elementos que pueden ser claves para la investigación.

Dentro del material de prueba que se encontró hay un cuchillo -que sería el arma homicida-, una mochila vacía, una frazada y un pantalón corto.

La Policía busca a un solo sospechoso por el asesinato de Mariano Barbieri: “Un testigo describió cómo era y cómo se movía”

El comisario Miguel Ángel Fornaro dio detalles sobre la investigación del crimen de Mariano Barbieri. (Foto: TN).

El comisario general, Miguel Ángel Fornaro, informó que un testigo describió cómo estaba vestido el delincuente que asesinó a Mariano Barbieri y también detalló cómo se movía.

“Necesitamos conocer el lugar donde ocurrió la agresión. Hay una distancia del llamado telefónico de ese testigo al lugar de la asistencia que solicita el damnificado que es de 120 metros, todo parquisado”, explicó Fornaro.

El funcionario policial señaló que se realizan pericias en las cámaras de seguridad para detectar dónde ocurrió el ataque y hacia que dirección se fugó. “Lo que tenemos individualizado como posible punto de fuga del autor sería la intersección entre Berro y Casares”, añadió

Fornaro también destacó la importancia de poder dar con la ubicación del celular que le robaron a la víctima: “Si la persona tiene una aplicación que me permite lograr ubicarlo, lo vamos a poder hacer. No es sencillo ubicar un dispositivo, porque el teléfono me puede indicar que lo apagaron o que está en determinado lugar”.

Con respecto a la cobertura policial en los bosques de Palermo, respondió: “Cuando me hago cargo de la investigación uno de los requerimientos que hice fue respecto de la cobertura del lugar, para ver si puedo contar con el testimonio de alguien. Tengo constancia de que está cubierta la zona”.

“Tenemos material de prueba: el cuchillo, falta establecer si se trata del arma con el que asaltaron a la persona damnificada; tenemos imágenes, tanto privadas como públicas. Recién me comuniqué con la superintendencia de operaciones de la policía de la Ciudad que maneja la mayoría de tecnología y me daban referencias de las cámaras que pudieron observar y la información que pudieron obtener”, explicó.

Fuente: TN