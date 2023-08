Ricardo López Murphy, economista y diputado de Juntos por el Cambio, señaló el dislate del programa económico del gobierno actual y la falta de reconocimiento de los problemas económicos, incluido el atraso cambiario. En ese sentido, López Murphy, apoyó la propuesta bimonetaria de Patricia Bullrich como una posible solución, destacando la necesidad de permitir la convivencia de la moneda local con otras divisas extranjeras como sucede en otros países de la región.

«El programa económico del actual gobierno fue muy negativo desde el comienzo. ¿Se acuerdan cuando hablaban de que no había que tener programa económico? Todo esto ha sido un dislate y en particular ha sido un dislate llegar con un atraso cambiario tan grande que les hizo perder todas las reservas del Banco Central», expresó López Murphy en una entrevista para la radio CNN.

«Es un problema muy serio, prácticamente toda la industria está al borde de paralización porque no hay insumo y el Gobierno sigue sin reconocer la naturaleza de los problemas que tenemos. Se necesita que las exportaciones turísticas, mineras, energéticas y demás provean los dólares suficientes para que la industria funcione y también el resto de las actividades», comentó el exministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa.

«Yo creo que eso con la crisis que tuvimos de producción agrícola implicaba un tipo de cambio más alto. Nunca quisieron aceptar esa realidad, siguieron atrasando el tipo de cambio, siguieron con medidas artificiales y con el plan platita, con estas medidas extemporáneas. Yo creo que estamos al borde de una crisis muy grave«, insistió el exministro de Defensa nacional.

«Tienen que lograr que las exportaciones turísticas, manufactureras, energéticas y de otras actividades alcancen para pagar las importaciones. Eso requiere probablemente un tipo de cambio (oficial) bastante más alto que el que tenemos. Ahora, claro, hubiera sido mejor que no lo hubieran atrasado (el dólar oficial) en el 2021, que no lo hubieran atrasado en el 2022, ni en el 2023 y que hubieran durante todos esos años acumulado las reservas para aguantar este chubasco», arremetió el expresidente del partido de derecha Recrear.

«Patricia Bullrich ha creído que lo mejor es sin quitarse los grados de libertad, nombrar un vocero económico en el tiempo de campaña y ha elegido al doctor Carlos Melconian que es presidente del Instituto liberal, que es miembro de la Fundación Mediterránea y que seguramente no solo él, sino su gente y el resto de los economistas cooperarán para buscar la mejor argumentación posible sobre el programa de gobierno que se va a llevar adelante», sentenció López Murphy.

López Murphy analizó el sistema bimonetario que propone Bullrich

«¿Qué quiere decir un sistema bimonetario? Que convivan en el sistema financiero otras monedas. Eso ocurre en Uruguay, en Paraguay, Perú, etc. A mí me parece que el caso de Perú es bien atractivo porque ellos han logrado una gran estabilidad, han crecido y tuvieron inicialmente un sistema que tenía las dos monedas con un peso muy grande de la moneda extranjera y ahora tienen un peso muy grande de la moneda local ¿Por qué lograron un alto nivel de estabilidad? Eso es lo que tuvimos en los 90, porque podías depositar en dólares o pesos y no había cepos cambiarios», concluyó.

Fuente: El intransigente