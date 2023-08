En el ojo de la tormenta. Allí es donde se encuentran nada más y nada menos que Paula Chaves y Zaira Nara luego del distanciamiento que protagonizan desde hace algunos meses. Y es que todo habría comenzado por la relación amorosa que la hermana de Wanda comenzó con Facundo Pieres, exnovio de su amiga.

A pesar de que parecía estar todo bien, a la pareja de Pedro Alfonso no le habrían gustado ciertas actitudes, y la amistad quedó en stand by. Ahora, Zaira volvió a hablar al respecto en una nota con «Socios del Espectáculo», donde dejó muy en claro que quiere seguir teniendo un vínculo con quien fuera como su hermana.

«Ojalá que sí. Creo que tarde o temprano va a suceder», comenzó afirmando la modelo y conductora. «Creo que hay momentos que cuando hay tensión en ciertas cosas está bueno que se calme todo y después… Hay ciertos momentos que es mejor no hacer nada. Me parece”, sostuvo nuevamente, sin filtros.

«Cuando uno ya trató, trató y trató, de repente yo soy de darle el espacio a los demás. Es un tema que tomó una dimensión enorme y no dejamos de ser dos personas que tenemos nuestros sentimientos», afirmó Zaira Nara sobre la necesidad de poder darle un tiempo prudente a estaa situación que se desencaden´

«A mí no es algo que me ponga súper contenta estar alejada de su familia”, señaló con pesar. «Prefiero que pase el tiempo y que cuando volvamos a hablar del tema esté resuelto”, sentenció en medio de todos los rumores que se han generado al respecto.

Tajante

Cabe recordar que hace algunos días, Zaira Nara habló en LAM y contó que ella le consultó a Paula sobre su acercamiento con Pieres. «Ella tiene una familia súper constituida, y si yo, en algún momento de mi vida, empecé a conocer a una persona que hace 13 años estuvo con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a ella», afirmó.

“Yo tengo ciertos códigos por los que si una amiga me dice ‘cero problema’, dale para adelante’, y donde una amiga me dice ‘para ahí no mires’, no miro. Y mi ambiente es muy chiquito. Te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono. Cuando lo empecé a conocer, a la primera que se lo pregunté fue a mi amiga. Tengo códigos. Si ella me dice ‘boluda, para mi cero, dale para adelante’. Yo le doy para adelante. Si me dice ‘ahí no mires’, no miro. Antes de empezar a salir con él, fue a ella a quien le pregunté. A la primera y única», manifestó.

“Si salí con él fue porque ella me dijo que sí. Y también si no estoy saliendo es porque noté que había una situación que quizás no era tan como me habían dicho que iba a ser. A mi me importan mucho mis amistades, si le hace mal, es importante para mí», culminó Zaira.







Fuente: El intransigente