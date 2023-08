El viernes al mediodía, mientras las máquinas de Vialidad despejaban la ruta que va hacia la Laguna del Diamante, una tropilla de más de 50 guanacos fue filmada corriendo libremente sobre la gran cantidad de nieve acumulada. La conmovedora secuencia parece sacada de un documental.

El fuerte e impactante temporal de nieve precipitado sobre la Cordillera de los Andes en Mendoza y durante la última semana ha dejado postales de lo más diversas. Por un lado, las angustiantes y desoladoras escenas de pobladores y puesteros de los sitios más remotos de Malargüe, por ejemplo, víctimas de episodios fatales y quienes -además- están sufriendo pérdidas impactantes. A ellos se los está asistiendo desde hace días, precisamente, hace días y desde el Gobierno.

Pero, además, la misma naturaleza en estado salvaje ha dejado secuencias y postales que parecen extraídas de un documental. Como ocurre, por ejemplo, con la secuencia de un grupo de guanacos corriendo como almas libres sobre la gran cantidad de nieve acumulada.

Ni en un documental: la impactante secuencia de un grupo de guanacos corriendo en la nieve en San Carlos. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Pablo Orellano, quien trabaja en la delegación del Valle de Uco de la Dirección Provincial de Vialidad, filmó el momento exacto en que una nutrida tropilla de guanacos corría sobre el blanco manto de nieve en el tramo de la ruta provincial 98 por la que se accede precisamente al puesto de Alvarado y al área protegida de la Laguna del Diamante.

La escena fue grabada cerca del mediodía del viernes en el momento en que se despejaba la ruta y, de por sí sola, la escena es impactante. Y es que muestra a más de 50 de estos camélidos galopando raudamente sobre la nieve y en el preciso momento en que las máquinas de Vialidad provincial trabajan para limpiar el camino y abrir la ruta.

“Eso para nosotros es un buen dato, un dato alentador. Porque estas especies se mueven en la medida en que va nevando, van buscando donde resguardarse. Además, le hecho de que haya nieve significa que luego habrá una buena cantidad de agua y, por ende, una buena calidad de pastura”, resaltó el director de Recursos Naturales Renovables, Sebastián Melchor.

Ni en un documental: la impactante secuencia de un grupo de guanacos corriendo en la nieve en San Carlos. Foto: Gentileza Guardaparques de Alvarado

UNA ESPECIE SALVAJE

El área protegida Laguna del Diamante es uno de los sectores con la colonia activa más nutrida de guanacos que hay en Mendoza. Se trata de una especie protegida, cuya caza se encuentra prohibida y penada por ley en Mendoza. De hecho, la Laguna del Diamante y la reserva natural Villavicencio son dos de los últimos grandes focos poblacionales del guanaco en Argentina y hacia el norte, ya que en las zonas más boreales del país hay un déficit considerable de ejemplares de esta especie.Play Video

“Este avistaje es importante, ya que habla de la presencia de la especie. Se observa a una tropilla variada, nutrida, y no dejan de ser datos alentadores al tratarse de una especie protegida”, resumió Melchor. Incluso, el director de Recursos Naturales consideró positivo que se hayan movido cerca de un vehículo.

De acuerdo a las palabras de Melchor, ello demuestra que la especie no se siente ya amenazada por la presencia humana. “Que estén cerca de un vehículo habla de que ahí hay menos presencia de caza furtiva en la zona desde que se la declaró área protegida”, resumió.

En cuanto al contexto en que se registraron las imágenes, fue en el momento en que personal de Vialidad provincial despejaba la ruta 98, aquella que sale a la ruta 40, cruza la 101 y llegahasta el ingreso a la reserva Laguna del Diamante, en el puesto Alvarado (San Carlos). Los trabajos se llevaban adelante para que el personal de Guardaparques justamente pudiese acceder al lugar.

Si bien es normal ver guanacos en esa zona -aunque generalmente es de Alvarado hacia la cordillera-, todo parece indicar que a raíz de las nevadas los ejemplares bajaron un poco más hacia el llano.

Guanaco

Entre tanta desinformación que se propagó cuando se conocieron los primeros videos, hubo quienes intentaron convocar a una colecta de pastura y yuyos para dejar a disposición de los guanacos y que ellos pudieran alimentarse en el contexto de todo el suelo cubierto de nieve.

No obstante, desde Recursos Naturales y desde el departamento de Fauna Silvestre destacaron que esto no es necesario, ya que el guanaco es un animal salvaje, que tiene sus propios corredores biológicos naturales y que les permite garantizarse un refugio y sus alimentos.

En tal sentido, aclararon que el temporal atípico de nieve no significa que vaya a incrementarse la mortandad de guanacos. No obstante, aclararon que en los últimos días -y, precisamente a raíz de las nevadas– estuvieron en comunicación permanente con productores, personal del Ejército (que tiene tierras en custodia en Las Carreras, Tupungato, por ejemplo) y otros pobladores. Y les solicitaron que tomaran la precaución de abrir algunas tranqueras y de cortar alambres -de ser necesario- para que, ante la posibilidad de que bajaran los guanacos, pudiesen escaparle de las altas acumulaciones níveas y no quedaran atrapados.

Afortunadamente, y hasta el momento, no se ha registrado mortandad de guanacos que hayan quedado atrapados o sepultados por la nieve.

Fuente: Los andes