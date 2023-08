El deporte de Adolfo Alsina consiguió sendas Medallas de Plata y Bronce en las finales de la Copa Buenos Aires.



La semana pasada Mar del Plata y Villa Gesell fueron sede de una concurrida actividad y competencia en la que Adolfo Alsina dijo presente, en compañía del Director de Deportes, profesor Ezequiel Figueroa.



Por un lado, Mar del Plata fue sede de la definición en Futsal, Beach Vóley y Básquet. En lo que a Futsal femenino refiere, Adolfo Alsina se subió al podio y se ubicó en la segunda ubicación en la categoría Sub 15, medalla a la que accedió luego de derrotar Florencio Varela y Carlos Casares, perdiendo la final ante Navarro.



Formaron parte del equipo subcampeón Jazmín Alcetegaray, Antonina Veri, Ema Laspiur, Mara Gómez, Brisa Freites y Araí Finoia; bajo la dirección técnica de Magali Bacigalupo.



También fue destacado lo hecho por Catalina Álvarez y Sofía Khin de Beach Vóley. Las chicas del Sub 14 dirigidas por el profesor Pablo Tieri, alcanzaron el cuarto puesto tras superar a Cañuelas y caer ante General Belgrano y Trenque Lauquen.



Asimismo, un gran desempeño realizó el equipo de Básquet Sub 17, integrado por Benjamín Jiménez, Bautista Crisol, Tomás Valles, Iñaqui Sagasti, Jonás Sánchez, Ignacio Romano, André Jacquemard, Bautista Corbata y Bautista Oliva, bajo la conducción de Lisandro Jiménez.



De manera paralela, en Villa Gesell se llevó a cabo la definición en Sapo, disciplina para personas mayores en la que nuestro distrito fue muy bien representado por Hugo Irusta.



Karate de Bronce



Cabe recordar que a principio de mes el polideportivo Diego Armando Maradona de Malvinas Argentina fue sede de la definición de Karate, en la que el distrito fue representado de manera sobresaliente por Naiara Díaz y Leonardo Dalinger, quienes clasificaron 5º en Kata y 3º en Kumite respectivamente.



Al mismo tiempo, en el Dow Center de Bahía Blanca se llevó a cabo la definición de Básquet 3×3, en la que Adolfo Alsina dijo presente con 2 equipos masculinos. El Sub 14 sumó un triunfo y dos derrotas, mientras que el Sub 16 estuvo a un punto de igualar con La Matanza por el bronce, alcanzando finalmente el cuarto puesto.



Juegos bonaerenses



Es importante destacar que, durante el próximo mes, casi un centenar de adolfoalsinense viajarán nuevamente a Mar del Plata, luego de haber superado las instancias locales y regionales, para disputar las finales de los Juegos Bonaerenses 2023 que se desarrollarán entre el 15 y el 20 de septiembre.