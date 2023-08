Francisco Oneto, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, afirmó que en caso de llegar al poder va a presentar un plan de seguridad que simplifique el proceso de la tenencia de armas para que los habitantes de la provincia de Buenos Aires puedan protegerse de las entraderas en sus casas. Por otro lado, Oneto, que pertenece a la lista de Carolina Píparo, dijo que los saqueos a comercios de los últimos días estuvieron orquestados.

«Soy un fiel partidario de que el ciudadano que decide portar un arma la pueda hacer. No es portación libre de armas, ojo, porque es una gran confusión con eso. No es ir a un Walmart y comprarse una AK-47 como en algunos estados de Estados Unidos. Queremos que el reglamento de la ley nacional de armas y explosivos, prevea un proceso reglado para tramitar la tenencia, porque hoy es un proceso discrecional», relató Oneto en una entrevista para radio Rivadavia.

«Tiene que haber un proceso reglado con un exhaustivo examen de idoneidad en el manejo de armas para que el ciudadano que la quiera portar demuestre ser seguro con ese arma y lo pueda hacer. Los legítimos usuarios de armas somos muy prudentes con el uso. Sabemos claramente que usar un arma implica consecuencias muy graves, aunque la uses en regla», insistió el dirigente político que también es abogado penalista.

«En el tramo de la charla, Oneto admitió que posee armas reglamentarias como tenencia, sin embago, no quiso birndar información sobre si alguna vez tuvo que utilizarlas en algún hecho. «Tengo varias armas, pero así para mencionar, una Glock 19. No se trata de ser el vengador anónimo. Es un tema que está muy de modo en los jóvenes, a veces, lo plantean como algo gracioso y no es así», indicó el miembro titular de la Comisión de Defensa del Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal.

El mensaje de La Libertad Avanza sobre la denuncia de Gabriela Cerruti y los saqueos

«La denuncia que le hicimos a Gabriela Cerruti es por omisión de denuncia, justamente, que es un tipo de encubrimiento. Lo que pasa es que ya no cabe duda que en términos políticos el Gobierno es un corso contra mano, en donde su candidato va para un lado, el presidente va para otro y la provincia para otro. Entonces, eso se refleja en las urnas. Ella, si tiene ese firme convencimiento (de que la Libertad Avanza fomentó los saqueos), tiene que hacer la denuncia, sino incurre un delito», aseguró Oneto.

«Los saqueos es algo que está orquestado, no puede ser espontáneo, fundamentalmente, porque resulta muy extraño que un grupo tan numeroso de personas puedan coordinar acciones de la forma en que lo hacen y yo creo que tiene que intervenir la justicia federal, porque pone en riesgo la seguridad de la Nación, fundamentalmente, porque esto ha ocurrido por lo menos y de forma coordinada entre Córdoba, Mendoza y Buenos Aires», enfatizó el libertario.

«Lo que se puede advertir es que el delito ocurre por lugares concentrados. Por ejemplo, el sábado a la noche hubo 22 entraderas en la zona de Villa Luzuriaga. Entonces, una vez que uno tiene esos datos, sobre esos datos puede trabajar. El personal policial no alcanza a cubrir todo el conurbano. Hay que trabajar, por supuesto, sobre las fuerzas de seguridad y dotarlos de un conocimiento amplio del derecho», concluyó.

Fuente: El intransigente