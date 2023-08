Desde hace tiempo te contamos sobre un nuevo disco de los Rolling Stones. La banda parece haber anunciado la salida del álbum en un diario local de Londres, el Hackney Gazette. Este material sería el primero luego de la producción A Bigger Bang (2005).

El aviso salió publicado el jueves en el periódico y dejó varias pistas. La información y los gráficos publicados, que luego fueron borrados, más la publicación en el sitio web de una agencia de diseño gráfico, indican que el nombre del álbum sería Hackney Diamonds y que saldría en octubre.

El aviso que se filtró del nuevo disco de los Rolling Stones.

El aviso salió en la tercera página con la leyenda “Hackney Diamonds – Especialistas en reparación de cristales. Abre nuestro nuevo local en Mare Street, septiembre de 2023. Nuestro amigable equipo le promete satisfacción. Cuando usted diga me dará cobijo y arreglaremos sus ventanas destrozadas”. Todo esto en referencia referencias a sus éxitos, incluidos en las letras de “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Gimme Shelter” y “Shattered”.

También, en la publicidad había un número telefónico junto a la frase “Est. 1962″, y el sitio www.hackneydiamonds.com. En la web se puede ver el mismo aviso más la posibilidad de registrarse y nombra al sello discográfico de la banda.

El arte que publicó el sitio web sobre lo nuevo de los Rolling Stones.

A su vez, la tipografía usada para Hackney Diamonds es la misma que la utilizada en su álbum de 1978 ‘Some Girls’ y el anuncio también dice que se estableció en 1962, el mismo año en que se formó la banda.

Otro de los diseños que se filtraron sobre el esperado disco de los Rolling Stones.

Encuentro entre leyendas: los Rolling Stones grabaron una canción junto a Paul McCartney

Si bien muchos consideran que las dos leyendas del rock británico mantienen una rivalidad histórica, los miembros de las mismas siempre se encargaron de desmentir ese mito y mostraron un mutuo respeto en diversas ocasiones. Un buen ejemplo fueron los mensajes que admiración y cariño que Ringo Starr y Paul McCartney escribieron tras la muerte de Charlie Watts.

Otra muestra de su excelente relación es la noticia que confirmó en febrero Variety: McCartney será uno de los invitados para el venidero disco de Sus majestades satánicas. El álbum fue producido por Andrew Watt y Macca tocó el bajo para la canción de la que no se ha revelado el nombre, mientras que también han circulado rumores de que Ringo Starr podría participar en otra canción.

Mick Jagger, en el centro del escenario, en un show de los Rolling Stones (REUTERS/Pascal Rossignol).

Esta colaboración sería histórica, ya que tanto los exmiembros de The Beatles como The Rolling Stones se encuentran en un momento crepuscular de sus carreras, aunque con total vigencia.

Mick Jagger celebró sus 80 años

El cantante de los Rolling Stones lo celebró en Londres con la presencia de sus compañeros Keith Richards y Ronnie Wood. El primero publicó un video tocando el piano y deseándole al líder un feliz cumpleaños 80. “Podemos seguir diciéndonos esto por mucho tiempo, feliz cumpleaños, Mick. Llamame y contame cómo se siente”, dijo Richards en su video.

Keith Richards saludó a Mick Jagger por su cumpleaños tocando el piano.

Ronnie Wood dejó un mensaje a Mick en su cuenta de Twitter: “Feliz 80 cumpleaños”. También, Jagger recurrió a sus redes sociales para publicar una foto de sí mismo con un traje rojo tomada por el fotógrafo Mark Seliger con una leyenda que decía: “¡Muchas gracias por todos sus encantadores comentarios y deseos de cumpleaños!”.

Fuente: TN