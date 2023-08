Hubo show, épica y un desenlace dramático, con una montaña rusa de emociones y una atrapante definición por penales. El equipo que no paraba de perder ahora se impone siempre. De la mano de Lionel Messi, el Inter Miami llegó a la final de la US Open Cup: el 27 de septiembre irá por el título. El conjunto del Tata Martino, que venía de consagrarse campeón de la Leagues Cup, no sintió la resaca y está entonadísimo: jugará el partido decisivo de esta competencia, que equivale a la Copa Argentina. Y Leo, quien con 44 títulos ya superó a Dani Alves y se convirtió en el jugador más ganador de la historia del fútbol, intentará bordarle otra estrella a su prolífica carrera. En el camino quedó Cincinnati, que había ganado 11 de 12 encuentros en su cancha por la liga y que ya había perdido los últimos dos partidos de local por la Leagues Cup y en el regreso a la MLS.

Cincinatti golpeó la primera vez que pisó el área con un grito del argentino Acosta. Con un bombazo, Vázquez metió una mano que pudo haber sido de nocaut en el comienzo del ST. Con el 0-2, el abismo estaba a un paso para los de Martino, quien encontraron una reacción con los ingresos del desequilibrante Farías, Taylor, Ruiz y Josef Martínez. Con ellos, Messi tuvo más socios para construir. El conjunto igual hizo equilibrio en la cuerda floja: Callender sostuvo al visitante con tapadas a Vázquez, Barreal y Kubo.

Inter Miami eliminó a Cincinatti en los penales

Leo esta vez no precisó tener una participación permanente para ser decisivo. Asistió a Campana con dos centros, uno más espectacular que el otro, para darle un final épico y agónico a la película y estirar el desenlace hasta el alargue. El venezolano Josef Martínez selló el tercero y pareció bajar la persiana. Pero la trama tenía un capítulo más: Kubo, quien ya había estrellado un cabezazo en el travesaño, selló el 3-3.

Facundo Farías: de sonar en Boca y River a jugar con Messi en el Inter Miami

Messi, bandera e insignia, fue el pilar de la reconstrucción de un equipo que llevaba 13 partidos sin ganar. Con la victoria, los de la Florida se impusieron en su octavo duelo de eliminación directa consecutivo. Leo, quien lleva diez goles en ocho encuentros, venía de meterla en todos los partidos anteriores. Esta vez no necesitó convertir para volver a ser determinante: aportó dos asistencias y luego la metió en la tanda. Ahora va por otra vuelta más. En un mes rescató al Inter de la pesadilla y lo llevó a un lugar soñado.

