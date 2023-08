En las últimas horas se vivieron momentos de tensión en la Cámara de Diputados, que tras el resultado de las PASO volvió a ver acción con un debate en comisiones. Allí se debate el proyecto de Máximo Kirchner por el cual se establece que el Congreso de la Nación sea quien defina la posibilidad de privatizar o no Aerolíneas Argentinas.

No obstante, la discusión no llegó a buen puerto y terminó de manera abrupta, cuando los diputados de Juntos por el Cambio se retiraron de la comisión, con fuertes acusaciones hacia el oficialismo.

En un comunicado sostuvieron: “Como es de público conocimiento, el kirchnerismo transformó a la aerolínea de bandera en una de sus principales cajas y ahora que el ciclo político del oficialismo está terminado busca garantizarse una guarida en la cual refugiarse”.

La radical Ana Carrizo calificó el tratamiento como “exprés” y “antidemocrático” y denunció que el establecimiento de una mayoría absoluta para la venta de una empresa “es tan exigente como la que se necesita para reformar la Constitución Nacional”.

Pablo Tonelli, aseguró que el proyecto “condiciona al Congreso que viene”. “Es poco democrático y poco republicano, porque hoy podemos aprobar un proyecto de ley con una mayoría simple, pero el Congreso que viene necesita mayorías agravadas. Carece de sentido pretender limitar por ley la posibilidad de que el Congreso en el futuro pueda decidir, no tiene sentido. Por estas razones no vamos a acompañar”, añadió.

Ante esta situación, el oficialismo no se quedó callado. “Tampoco parece muy democrático no escuchar los argumentos del oficialismo”, remarcó el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Y añadió: “No les preocupa la vocación de diálogo ni que dictaminemos hoy; lo que no quieren es proteger Aerolíneas. Esto tiene que ver con cómo funcionan los sectores de la política, donde parece que se están corriendo por derecha para ver quién tiene posiciones más extremas”.

El proyecto de ley de Máximo Kirchner busca reformar la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de prohibir las transferencias de acciones de la línea aérea sin la autorización del Congreso de la Nación. Así, se busca bloquear cualquier intento privatizador. Propone reformar el artículo 2 de la ley 26466/2008, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral S.A.

Máximo Kirchner busca blindar Aerolíneas Argentinas de futuros intentos de privatización. (Foto: Télam)

El principal motivo de discordia fue que la iniciativa establece que para que el poder legislativo pueda autorizar la venta de las acciones, deberá contar con una mayoría agravada. En este sentido, indica que se requerirá la aprobación con el voto favorable “de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara”. Esto ya figura en la ley 26741, que es con la que se votó en 2012 y por la cual se llevó adelante la expropiación de las acciones de YPF.

Ya sin JxC en la comisión, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas, Carlos Figueroa presentó datos de la compañía con la intención de deshacer “el discurso de ciertos sectores”, en referencia a los dichos de los candidatos presidenciales Patricia Bullrich y Javier Milei respecto de la posibilidad de privatizar la compañía.

Finalmente, el Frente de Todos consiguió emitir dictamen favorable en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados para el proyecto que busca reformar la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas, con el fin de prohibir la transferencia de acciones de la línea área sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara baja y del Senado.

