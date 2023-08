Una joven que se encontraba desaparecida fue encontrada el miércoles, enterrada un médano en Punta del Este, Uruguay, luego que su exnovio confesara que la había dejado allí, tras cometer el crimen. Valentina Cancela, de 17 años, había sido vista por última vez el martes por la tarde, cuando se encontró con su expareja, de la misma edad, en la bajada 7 de la playa Punta Brava.

Al no tener noticias sobre ella, fue la madre de la adolescente la que realizó la denuncia. En su presentación, contó que los jóvenes tenían una «relación tóxica». El joven confesó su crimen ante la Policía y les indicó dónde había dejado el cadáver. En los alrededores de la zona ya habían encontrado el celular y la mochila de la asesinada, informó NA.

El fiscal del caso, Jorge Vaz, aseguró que «vamos a investigar qué fue lo que sucedió, qué situaciones existieron anteriormente». Cancela ya había denunciado a su expareja en tres oportunidades por maltrato físico, por lo que tenía una orden de restricción.

El joven había sido detenido antes de confesar el femicidio, luego que las cámaras de seguridad de la zona lo captaran a él y a la adolescente ingresando a la playa el martes por la tarde. El jefe de la Policía de Maldonado, Erode Ruiz, explicó que el cuerpo de la víctima estaba enterrado en un pozo que el agresor había hecho para ocultarlo.

El caso ha generado una gran indignación y repudio en la opinión pública, que exige justicia para Cancela. También reclaman medidas para prevenir y erradicar la violencia. Según datos oficiales, en lo que va de año se han registrado 19 feminicidios en Uruguay, un país de 3,5 millones de habitantes.

Liliana Sarmoria, madre de la víctima, describió al exnovio de su hija como una persona violenta, según declaraciones citadas por el diario El Observador. «Ellos habían comenzado una relación como toda chica adolescente, con todas sus ganas. Una chica que venía de un buen hogar, con muchos valores de confiar en el otro», expresó.

«Él se le muestra como una persona galante, no tanto con palabras, sino con detalles. Después fue pasando el tiempo y eso fue cambiando y se tronó una relación violenta», indicó Sarmoria. También destacó que, antes de la desaparición, ella habló con el padre del exnovio de su hija. «Le dije ‘voy a denunciar a tu hijo, esto no puede pasar, no es algo sano para ambos’», recordó.

