Las elecciones PASO 2023 tuvieron un gran protagonista que, frente a todos los pronósticos, se impuso en líneas generales. Se trata de Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, que superó el 30% de los votos y fue la persona que más votos sacó. Frente a esto, en su búnker hubo una gran fiesta de la cual él también fue parte al salir al escenario.

«Viva la libertad, carajo«, gritó el economista frente a sus seguidores e inició: «En primer lugar quiero darle las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno. Además, quiero darle las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2022 y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política, parasitaria, chorra e inútil de este país«, afirmó.

Seguido a esto, le agradeció a los fiscales, a sus compañeros de espacio político, a su hermana, Karina Milei y a sus «hijitos de 4 patas. Milton, Murray, Robert y Lucas«. Luego de esto, y una breve carcajada, los aplausos del público y los cánticos comenzaron a llegar y arremetió: «Para que esto sea una fiesta completa, aquellos que han armado esta fiesta, a ese tercio de los argentinos que han decidido que la libertad avance y cambie la Argentina. En definitiva, lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta«.

«Por lo tanto, hoy, nos hemos puesto de pie para decirle basta al modelo de la decadencia, dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina. Todo esto, manifestado por un conjunto de logros y de métrica sobre la elección de hoy. No solo hemos sido la puesta más elegida individualmente, pensar que hasta hace 2 semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros…», ironizó Javier Milei.

Además, sostuvo que ellos son «la verdadera oposición» porque «una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre» y cargó: «Somos el vehículo ideoneo para seputar al kirchnerismo. Somos los únicos en condiciones de sacar a la Argentina adelante. Hoy, 17 de 24 distritos se pintaron de violeta con La Libertad Avanza. Es más, con estos números estaríamos en condiciones de tener 8 bancas de senadores y tendríamos más de 35 diputados. Vaya que hemos armado una fuerza», festejó.

Pensando en octubre

Por otro lado, Javier Milei destacó que «si seguimo trabajando con esta pasión y profesionalismo, más el amor por la libertad, estamos en condiciones de ganarle a la casta en la primera vuelta. En ese sentido, tal como nosotros seguimos proponer una verdadera alternativa de cambio, somos el único nosotros. Una argentina distinta es imposible con los mismos de siempre», reiteró.

Para cerrar con su discurso, el cual varias veces se interrumpió porque el candidato estaba emocionado de escuchar al público, invitó «a todos los argentinos a que se sumen a esta verdadera expresión de cambio y progresar. No me vengan con que no se puede. Viva la libertad carajo», concluyó el funcionario, al que le respondieron con música de rock y aplausos.

Fuente: El intransigente