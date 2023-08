Este 8 de agosto se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento de Francisco Salamone, quien a través de sus obras aún cautiva a la gente, y dejó su sello en toda la región.

Al respecto el Ingeniero Alfredo Fushimi, quien se dedica a la investigación del fenómeno Salamone, aprovechó la oportunidad para referirse a cuestiones no tan mencionadas en relación al constructor.

En primer término remarcó que “doy mi opinión y no pretendo hacer una religión de esto. Salamone nunca estudió arquitectura. En Córdoba estudio ingeniería. Primero se recibió de un título de ingeniero arquitecto, que tenía muy pocas materias referentes a lo que era la arquitectura. Era un título, por la cantidad de materias, intermedio. Y dos años después se recibió de ingeniero civil”.

Entre 1936 y 1940, Francisco Salamone construyó varias obras monumentales, sobre todo en el sudoeste bonaerense.



Al tiempo que reconoció que “él mismo se postuló luego como arquitecto, y por el carácter que tenía se peleó con la sociedad central, sacó todo y dejó como título Ingeniero Civil”.

En otro pasaje de la charla Fushimi aseguró que “Salamone contribuyó mucho a ocultarse, al punto que no iba a las inauguraciones. Su ritmo de trabajo no se lo permitía. En tres años hizo una cantidad de obras muy grande”.

Por último, y a modo de conclusión, sostuvo que “Salamone cayó en manos de lo que les gusta escribir de Salamone. Quizás me equivoco, o no cuento con la información, pero a nivel turístico no le encuentran la vuelta para explotarlo”.

El peregrinaje de sus restos

El 9 de agosto de 1959 fue ingresado en la bóveda de la familia Lippo, ubicada en la sección 12 A, parcela 33, en el Cementerio de La Recoleta de Buenos Aires, en donde permaneció hasta el 21 de octubre de 1964 al realizarse su primer traslado a la sección 10 A, parcela 63 del mismo cementerio, justo detrás del mausoleo Dorrego Ortiz Basualdo (medianera de por medio). En ese entonces, la bóveda donde fue ingresado pertenecía a la familia Rodríguez Falabelle, actualmente pertenece a la familia López-Vida.

Finalmente, desde el 5 de agosto de 1992, sus restos descansan en el Sector 9, manzana 8, parcela 11 del Jardín de Paz, ubicado en el Km 32,5 del Acceso Norte, ramal Pilar de la Ruta Panamericana, conocido popularmente como Jardín de Paz de Pilar a pesar de encontrarse en los suburbios de la ciudad de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas.

Fuente: Sudoesteba