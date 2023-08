Myriam Bregman, líder del Frente de Izquierda, destacó que en la Argentina existe trabajo precario y falta de empleo, lo que afecta gravemente a los trabajadores que aún conservan derechos conquistados. Bregman señaló que la derecha quiere imponer una legislación laboral flexible y sin indemnizaciones. En ese sentido, pidió votar por la izquierda para recuperar el salario real que hoy equivale a la mitad de lo que era en el año 1974.

«La Argentina está en una situación muy difícil, producto de la situación donde nos lleva el FMI, se ha borrado la agenda de las mujeres en la campaña electoral y no se habla de que a nivel país, hay casi una muerta por día, por violencia de género. Las demandas ambientales han quedado completamente relegadas», expresó Bregman en una entrevista para Radio 10.

«Quieren mostrar que si hoy no hay trabajo es culpa de los propios trabajadores que aún conservan derechos conquistados y esto es una falsedad. Nuestro país hoy tiene una legislación no solamente muy flexible, sino que tiene trabajo no registrado, las indemnizaciones han perdido valores y el salario real de hoy es la mitad de lo que era en 1974«, indicó la abogada de 51 años.

«Hemos peleado mucho también por los derechos de los trabajadores todos los años, por ejemplo, con los trabajadores de PepsiCo hace 6 años, cuando entre María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich coordinaban fuerzas represivas para desalojarlos aquella mañana de la fábrica. Eso quedará en la memoria de muchos, como uno de los hechos más brutales de los últimos años. Por eso, que ahora se hable alegremente de una reforma laboral, que hay que quitar derechos…, la verdad, amerita que pongamos todo nuestro esfuerzo», relató Bregman.

«Si en el Frente de Izquierda tenemos un buen resultado en las PASO, aunque falta mucho para octubre, creo que será una señal política de resistencia, de pelearla, de defensa de la educación pública y de defensa de la Salud Pública», aseguró una de las principales dirigentes de la agrupación de mujeres feministas socialistas Pan y Rosas.

Myriam Bregman apuntó contra el peronismo

«Cada vez que hay alguna de esas peleas (a favor de los trabajadores) somos la izquierda, los que estamos adelante, siempre sin bajar los brazos y siempre sin darnos vuelta, que es un problema que ya ha pasado otras veces cuando avanza la derecha, o cuando incluso ganó Mauricio Macri que muchos (peronistas) a los dos días se daban vuelta y le votaba leyes terribles», insistió la actual diputada nacional.

«Algunos desde el peronismo, ceden rápidamente a esas concepciones de derecha, de hecho, he debatido esto con Juan Grabois, porque yo no creo que haya que cederle ciertas cuestiones a la derecha para recibir a cambio políticas populares…, no hay que hacerle concesiones ideológicas, porque si empezamos así en campaña, ¿Qué puede llegar a pasar si gobiernan?», concluyó.

Fuente: El intransigente