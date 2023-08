El gobernador electo de Chubut, el senador nacional Ignacio ‘Nacho’ Torres, apuntó este martes contra la líder del GEN, la diputada nacional Margarita Stolbizer. La acusó de ser “irresponsable” con su armado en la provincia. Ante ello, le pidió públicamente a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) que analice quién integra ese espacio y que analice su permanencia en la principal alianza opositora.

Luego de la victoria en la provincia patagónica, Torres consideró que los votos del candidato de Javier Milei, César Treffinger, eran de JxC pero -achacó- “hubo una irresponsabilidad” del GEN. “Creo que de cada cinco votos de Treffinger, tres eran nuestros. Acá lo que hubo fue una irresponsabilidad muy grande del GEN, de Margarita Stolbizer”, evaluó en declaraciones a la prensa, recopiló NA.

“Lo hablamos con los presidenciables (Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich), porque el GEN forma parte de Juntos por el Cambio. Ellos no dimensionan el daño que hacen con negociaciones de cambiar figuritas y pedir tres diputados y si no se los dan deciden ir por afuera. Eso lo hicieron en Chubut. Pusieron más en riesgo la elección que cualquier otro”, criticó Torres. Y señaló que “no puede pasar que dentro del frente alguien quiera dividir por afuera porque no le das diputados”.

“Es mezquino, es algo que hay que rever en la mesa nacional de Juntos por el Cambio: hay que analizar quién está, quién la integra. Margarita Stolbizer nunca vino a Chubut. Y su operador Sergio Abrevaya por teléfono estuvo apretando pidiendo diputados porque sino iba a jugar para ser funcional al oficialismo… A mí me preocupa que en Juntos por el Cambio no tengamos los anticuerpos necesarios en la mesa nacional para no recibir esas extorsiones”, recalcó el mandatario electo.

La histórica elección de Torres en Chubut

‘Nacho’ Torres sumó 116.432 votos (35,71%) en las elecciones del domingo pasado en Chubut y se quedó con el triunfo ante el oficialista Juan Pablo Luque, quien alcanzó el 34,11% (111.203 votos). El triunfo lo transformó en la pieza fundamental para concretar una nueva foto de unidad entre los precandidatos presidenciales de JxC, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Según datos del Tribunal Electoral, la diferencia entre ambos candidatos en el escrutinio provisorio fue de 1,6%. El peronista Luque admitió la derrota y felicitó al gobernador electo. “Saludo a Ignacio Torres por su victoria como gobernador de Chubut. Habiendo concluido el recuento provisorio al 100%, y siendo la diferencia de 1,6%, es un acto de salud democrática y de calidad institucional reconocer el resultado”, expresó.

Fuente: el intransigente