Dominique Metzger sorprendió al recordar su pasado como cocinera profesional. Tras contar que estudió para ser chef, la periodista de TN y ElTrece relató la pasantía que hizo en el sur Argentino.

Invitada a Poco Correctos (eltrece), la conductora de Telenoche contó: “Estudié cocina, me recibí, pero no lo quise ejercer porque mientras iba estudiando iba trabajando y haciendo pasantías y ahí me di cuenta de que no era para mí”.

Luego, recordó: “Me mandaron a la Patagonia con un cocinero francés tres meses”. Dándole el pie, el Chino Leunis remarcó que era como una película y ella afirmó: “Como un Gran Hermano. Era en Chubut, entre dos lagos, había que llegar en avión hasta Comodoro, de ahí con una avioneta hasta Alto Río Senguer, de ahí en ripio y dos lanchas que te llevaban… Era El resplandor”.

Y continuó: “Tenía 21 años, no conocía a nadie, nadie me conocía a mí, el cocinero francés era el único y fui a ayudarlo. No hablaba español, solo francés. Y si bien estábamos en la belleza de la Patagonia, había que hacer todo desde el desayuno hasta la cena porque venían una vez cada 15 días a traernos provisiones”.

Tras remarcar que era un lugar “muy top”, señaló: “El tipo se pensó que venía otra experiencia y se le dio por el chupi, por tomar hasta que un día no pudo salir”.

Dominique Metzger y un desafio al paladar

Después de contar sus experiencias en el mundo gastronómico, el Chino Leunis y el Pollo Álvarez decidieron poner a prueba a Dominique. ¿De qué manera? La desafiaron a probar a ciegas tres tortas y adivinar cuáles eran.La conductora de Telenoche debió probar tres tortas a ciegas y adivinar los nombres (Foto: Captura eltrece)

Tras vendarle los ojos, la llevaron a una mesa donde había una porción de Torta tres leches, otra de key lime pie y una última de chocolate llamada “Matilda”.

Al probar la primera, después de algunos minutos de duda, opinó que podía tratarse del postre Balcarce. Al probar la segunda, arriesgó y acertó al decir “key lime pie”. Para desempatar debía adivinar la última y aunque en general se acercó bastante a los ingredientes, no pudo decir el nombre hasta que los conductores la ayudaron.

Fuente: TN