El femicidio de Cecilia Strzyzowski no solo generó conmoción en la sociedad, sino también que tuvo una fuerte repercusión en el arco político. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, obtuvo menos votos porque compartía lista con Emerenciano Sena y Marcela Acuña, imputados por el crimen, que lleva más de un mes en investigación y que ahora afectó al padre de la víctima, Miguel Strzyzowski.

El hombre, quien brindó una entrevista pocos días después de la desaparición de su hija, se encuentra internado producto de un infarto que lo tiene en un grave estado. En su momento, pidió perdón por haber abandonado a su familia 25 años atrás y por no tener tanto contacto con Cecilia, aunque sí lo tenía con Gloria Romero, madre de la víctima y encargada de las marchas para pedir justicia por ella.

Por ahora, Miguel Strzyzowski se encuentra internado en el Instituto Corazón en el centro de Resistencia. Su pronóstico es reservado pero según la familia, los médicos les informaron que el pronóstico es grave y que se encuentra «entubado» a la espera de tener más certezas. Mientras tanto, no han emitido un parte médico acerca del hombre.

El padre de Cecilia aseguró que tenía tres stends y que trataba de no angustiarse por las mentiras que se decían en los medios de comunicación sobre su relación con Gloria Romero y sus vínculos con el Clan Sena. De hecho, habló con la hermana de Marcela Acuña para saber donde estaba su hija pero no le dieron ninguna respuesta y le dejaron de contestar.

La declaración del padre de Cecilia

En medio de la conmoción que atravesaba Chaco con la desaparición de Cecilia, su padre rompió el silencio y no volvió a hablar del tema: «Me enteré porque me llamó la mamá. Ahí comenzó una pesadilla. Como están diciendo que le hicieron eso de cortarla y no puedo pensar eso. No puedo pensar que haya gente que pueda hacer eso. No sé si tienen perdón, sinceramente no sé si tienen poder. Lo fundamental es que los culpables paguen«, afirmó.

«Por mi problema de salud no salí en su momento. Tengo un par de stent y problemas cardíacos. Hablo una o dos veces al día con la mamá. No importa lo que haya pasado o no haya pasado. Lo que importa es nuestra hija«, indicó el hombre que le dejó un mensaje al presidente Alberto Fernández y al gobernaor Jorge Capitanich: «Que no haya más Cecilias. Que traten de que se termine este tipo de cosas«.

