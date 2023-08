La pericia sobre la ropa de Nicole Chamorro, la única detenida por el crimen del vendedor de autos descuartizado, Fernando Pérez Algaba, dieron negativo: no tenía manchas de sangre en sus prendas.

Tal como había indicado la detenida en primera instancia, se trataba de manchas de tuco, ya que al momento de su detención estaba cocinando. “Ella estaba cocinando en la casa de su hermana en el momento de allanamiento y las manchas que había en su remera eran de tuco, no eran hemáticas”, había dicho Leonardo Cáceres, su abogado, el viernes pasado a TN.

El abogado aseguró que Chamorro es “inocente” y que tiene explicaciones para todas las acusaciones que le hace la fiscalía. También dijo que entre la víctima y Nicole “no había ningún vínculo”.

Hasta el momento, Chamorro está imputada como participe secundaria en el homicidio, ya que la valija de color rojo en el que fueron hallados los brazos y piernas de Pérez Algaba habría sido robada por Nicole del domicilio de sus hermanos. Había documentos de su familia adentro.

En ese contexto, el abogado aseguró: “Ella no se llevó la valija, ni la robó. La documentación que había adentro sí es de sus familiares, pero no sabemos todavía por qué la mencionaron”.

En las próximas horas, una supuesta novia del empresario declararía ante la justicia. (Foto: Instagram/fernandoperezalgaba)

“Tampoco hay ningún video de ella llevando la valija como se dijo en los medios. No existe ese elemento en el expediente. Circularon muchas cosas que no son ciertas y recién hoy pudimos hablar con ella”, agregó.

También se conoció un detalle que podría dar un giro en la investigación. En las próximas horas declararía la novia del empresario, Ornela, que según creen los investigadores, podría dar pistas claves para la causa. A su vez, se conoció un audio en donde Algaba pedía un custodio para “ir a cobrar una plata”.

“Le rompo la cabeza”: se conoció un nuevo audio con amenazas del empresario descuartizado en Ingeniero Budge

“Lucho, escuchá, mañana voy a la escribanía y te firmo todo eso ¿viste? Necesito un favor tuyo”, dice el empresario, que apareció asesinado a balazos y descuartizado adentro de una valija en un arroyo de Ingeniero Budge la última semana.

“Creo que a esta altura debes tener la poronga larga (sic) en Avellaneda vos. Hay una agencia de auto en Avellaneda de un hijo de puta que yo le vendí la Renault, que me cagó 45 lucas que yo le dejé y nunca pagó nada”, dice Pérez Algaba, conocido con el apodo de “Lechuga”.

Se conoció un nuevo audio del empresario. (Foto: Instagram/fernandoperezalgaba)

El empresario le pide protección a su contacto para evitar ser detenido al presionar a la persona que le debía dinero porque “tenía que viajar” al otro día.

“El socio se hizo responsable y me fue dando a poco, bueno, me fue dando lo que pudo. Este se hizo el vivo y me bloqueó todo y le quiero caer ahí ¿Tenés ahí algún jefe cash, alguno, por si hago mucho bondi?”.

“Le rompo la cabeza a ese hijo de puta (sic). Para que no me metan en cana ¿viste? Porque tengo que viajar, después al otro día tengo que viajar ¿Tenés ahí? para hacerme la segunda. En Avenida Mitre está. Ahora te paso la altura”, concluye el audio.

Fuente: TN