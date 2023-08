La precandidata presidencial Patricia Bullrich lanzó una propuesta insólita en línea con las medidas que adoptará si resulta electa jefa de Estado. Al realizar una crítica al kirchnerismo y anunciar que uno de sus objetivos es eliminar el cepo, propuso entrar al BCRA «con una cámara» para «mostrar las reservas». Rápidamente, sus declaraciones se hicieron virales y despertaron chistes y críticas, debido a que la gran mayoría de las reservas son activos digitalizados, no físicos.

«Nuestro equipo económico va a presentar un modelo después de que veamos cómo está el acuerdo con el Fondo, qué hizo Massa… Lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central. A corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país», dijo en diálogo con LN+ ante la sorpresa de los panelistas.

«No están ahí las reservas», le acotó uno de los panelistas. Sin embargo, Patricia Bullrich redobló la apuesta y fue a fondo con la idea de entrar a las bóvedas del Banco Central. «Es importante que el pueblo argentino sepa que no hay más. Hay reservas negativas».

La reacción de las redes al comentario de Patricia Bullrich

Minutos después de la declaración, las redes sociales lanzaron un sinfín de memes, burlas y críticas, debido al desconocimiento de la precandidata sobre el manejo de las reservas y el funcionamiento del BCRA. La realidad es que, si bien una pequeña parte de las reservas está en físico, la gran parte está compuesta por bonos y depósitos digitalizados. Asimismo dichas reservas físicas no se encuentran en el Banco Central.

La función del organismo rector del sistema financiero argentino es cuidar las reservas, que pueden estar distribuidas en bancos de todo el mundo para generar intereses. Sobre ellas, según especifica el Banco Central en su Carta Orgánica, la entidad tiene la función de «contribuir al buen funcionamiento de mercado de capitales» a través de la concentración y administración de los activos.

La reacción del precandidato presidencial Javier Milei fue una de las más destacadas al calificar los dichos de la exministra de Seguridad como una «bestialidad». «Imagino que los ‘liberales’ de copetín saldrán a criticar tamaña bestialidad… no pará, que con los curros de la venta de patente de corso no se jode… Igual, la mayoría de los economistas son analfabetos monetarios por lo que puede que no hayan notado el punto… CIAO !!!», apuntó.

