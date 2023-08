Carlos Melconian, economista que dirige IERAL, trazó varios pronósticos respecto a la tasa de inflación en Argentina, de acuerdo con un escenario electoral de las PASO y la evolución de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Lo hizo en la charla Más Debate organizada por LMNeuquén, con una rica concurrencia de empresarios y políticos de Neuquén.

Ubicó, de acuerdo con los escenarios después de las PASO, que la tasa de inflación, sin devaluación, será de entre el 6 y el 8 por ciento. “Si lo devalúa puede ser del 12 por ciento”, pero desestimó un escenario hiperinflacionario, y llamó tanto al oficialismo como a la oposición a tener responsabilidad, de tener una “transición patriótica”.

Dijo que el actual proceso económico, con el ministro de Economía a la cabeza, está en una “transición cultural y filosófica”, ya que el gobierno está endeudado en U$S 40.000 millones”, una parte en dólares para importaciones, dividendos y reservas.

“Digo la transición filosófica y cultural. Porque está muy prostituida la campaña. Siguen hablándole a la gente como si fueran giles. Al Fondo vas porque querés. No porque te obliga”, recalcó Melconian.

Y acotó: “Lo que necesita el ministro no le sirve al candidato. Y lo que necesita el candidato no le sirve al ministro, son cosas raras. Yo dije un día que ser candidato y ministro espontáneamente roza de irresponsabilidad”. indicó Melconian.

La ambulancia del FMI

Afirmó que la salida que tiene el gobierno con el FMI es como una “ambulancia del SAME” en este momento político, y señaló que el gobierno de Fernández, con Massa a la cabeza, también está tomando deuda como lo hizo el gobierno de Mauricio Macri.

“Quien me presentó dijo que hablé de tres transiciones. La primera, que es la que estamos viviendo, se llama transición filosófica y cultural. Sepan ustedes que son la sociedad argentina, U$S 45.000 millones del Fondo (con Macri) y los U$S 40.000 millones más de ahora, son para vivir por arriba de lo que querés o podés vivir, es un disparate”, acotó.

Carlos Melconian, en diálogo con LMNeuquén en el ciclo Más Debate en el Casino Magic.

Fuente: LMNeuquén