Estamos atravesando uno de los momentos más calurosos del mundo, de hecho, en julio la temperatura superó récords sin precedentes. El fenómeno climático “El Niño” recién comienza, la ola de calor azotó varios países y el agua del océano alcanzó una elevada temperatura. En este caótico contexto, muchos intentan descubrir cómo ponerle freno a esté acontecimiento, mientras algunos se preguntan si pintar de blanco la Tierra es una solución.

En 2020, un equipo dirigido por Xiulin Ruan, de la Universidad Purdue de West Lafayette, Estados Unidos, anunció que había desarrollado la pintura más blanca de la Tierra, color que puede reflejar más del 98% de la luz solar y del calor infrarrojo y que podría ser un aliado para combatir la crisis climática en la que estamos inmersos, ya que se demostró que una superficie pintada con este color es hasta 4,5 grados más fría que la temperatura ambiente.

Según informó The New York Times, esta pintura tiene propiedades beneficiosas, ya que, no solo ayuda a reducir las temperaturas en el interior de los edificios, sino que también, reduciría las necesidades de aire acondicionado hasta un 40%. Asimismo, la pintura, incluso debajo de los rayos del sol, es fría al tacto.

Calentamiento global. Foto: Unsplash.

La innovación de este producto es que, en lugar de utilizar óxido de titanio convencional, los investigadores utilizaron sulfato de bario (BaSO4), el cual no absorbe la luz ultravioleta. Además, el contenido de pigmento de este ultrablanco es mayor que en las pinturas convencionales y el tamaño de las partículas de pigmento varía, lo que contribuye a una mejor reflexión de la luz.

Pintar la tierra de blanco

Jeremy Munday, profesor de ingeniería eléctrica e informática de la Universidad de California en Davis, aseguró que, si un material como la pintura de Purdue cubriera el 2% de la superficie de la Tierra, la cantidad de luz rebotada al espacio reduciría la cantidad de calor absorbida por el planeta lo suficiente como para estabilizar la temperatura global.

Según explicó Munday a The New York Times, la cantidad de luz devuelta al espacio no perjudicaría al cosmos., sino que “sería como verter un vaso de agua normal en el océano”.

Pintar blanco 2 % de la Tierra frenaría el calentamiento global. Foto: Unsplash.

En este sentido, Ruan explicó que las pinturas blancas comerciales suelen reflejarse entre el 80 % y el 90 % de la luz solar, lo que significa que siguen absorbiendo entre el 10 % y el 20 % del calor. Por su parte, la pintura desarrollada por la Universidad de Purdue absorbe menos calor y enfría las superficies a temperaturas inferiores a las ambientales.

¿Es una solución al cambio climático?

La superficie total de la Tierra es de unos 510 millones de kilómetros cuadrados, por ende, sería necesario que la pintura cubra entre 5 y 10 millones de kilómetros cuadrados para ejercer una función “protectora”.

Munday señaló que cubrir más del 50% del tamaño del Sáhara con una capa blanca podría detener la absorción excesiva de calor por parte del planeta, impidiendo así un aumento adicional de la temperatura global. Sin embargo, destacó que no sería una solución realista por diversas razones.

Calentamiento global. Foto: Reuters.

Además, existen preocupaciones relacionadas con la vida silvestre y los posibles trastornos meteorológicos que podrían surgir al enfriar una región de manera drástica. En lugar de esa solución, Munday insta por implementar puntos de refuerzo radiactivo en diferentes lugares alrededor del mundo. Esto tendría beneficios tanto a nivel global como local, ya que contrarrestaría el efecto de isla de calor urbano.

“Definitivamente, no es una solución a largo plazo para el problema climático. Esto es algo que se puede hacer a corto plazo para mitigar los peores problemas mientras se intenta tener todo bajo control”, concluyó Munday.

Fuente: CANAL 26