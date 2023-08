Bill Nelson, el actual director de la NASA, se acercó al Centro Tecnológico Teófilo Tabanera, predio que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales tiene en la provincia de Córdoba y se reunió con las autoridades del sistema científico local. Fiel a su estilo, sorprendió con una declaración que podría significar un hito para la ciencia y la tecnología de Argentina. “En el futuro, desde la NASA entrenaremos a un astronauta argentino y por qué no también podríamos soñar con que viaje a la Estación Espacial Internacional”, dijo el director de la agencia espacial estadounidense como respuesta a una consulta de este diario. Un dato no menor es que si el país quisiera comenzar las tratativas para entrenar a un astronauta y hacerlo por su cuenta, sin que medie marco de cooperación alguno entre Argentina y Estados Unidos la inversión sería de alrededor de 50 millones de dólares.

La visita fue realizada en el marco del acuerdo que el Gobierno argentino acaba de suscribir con Estados Unidos para participar del proyecto Artemis. Una iniciativa mediante la cual la NASA busca ganar adhesiones para volver a poner sus astronautas en la Luna hacia 2025 y cumplir con el desafío de llegar a Marte hacia 2030. “Hay muchas oportunidades, hoy vemos el comienzo de la posibilidad de tener información detallada sobre la Tierra. El acuerdo Artemis que nosotros firmamos, al que acaba de suscribir Argentina, constituye una declaración sobre la base del sentido común que apunta a promover los usos pacíficos del espacio. Es importante firmar los acuerdos ahora porque primero iremos a la Luna y después esperamos llegar a Marte”, comentó Nelson, que estuvo acompañado por la exsenadora Kay Bailey Hutchinson y el embajador Marc Stanley, entre otros miembros de su comitiva.

“Bill Nelson vino al país como producto de dos visitas que nosotros realizamos previamente a la NASA y en donde tuvimos la posibilidad de contarle la potencialidad y los programas importantísimos que tenemos a futuro. Estamos muy contentos de haber firmado el acuerdo de Artemis, y de tener la visita en Conae“, expresó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. Y continuó: “La cooperación con la NASA profundiza la visión del país que trabajará en la cooperación internacional con todos los países. Me refiero a los de la región, así como también a los de la Unión Europea y China”.

En los acuerdos vinculados a Artemis, que fueron signados por un total de 28 naciones hasta la fecha, no solo se incluye el uso pacífico de los territorios espaciales, sino también disposiciones sobre la cooperación en el espacio en caso de emergencias durante los viajes cósmicos. Asimismo, también incluyen cláusulas para evitar las interferencias científicas entre las naciones. Bajo esta premisa, Nelson refirió al avance de China y su interés en la carrera espacial: “Consideramos que lo que hace está muy bien, aunque es extremadamente secreto. Cuando pusieron sus tres elementos de su estación espacial, ellos no reservaron combustible en la nave espacial para un reingreso controlado y no nos contaron hacia dónde se dirigían. No sabíamos hacia dónde se precipitaban”, sostuvo.

Cooperación, recorrida y… extraterrestres

Miembros de ambos gobiernos recorrieron el centro de operaciones desde dónde se evalúa y monitorea la misión Saocom, así como también otros espacios de interés al interior del predio de la Conae que tiene 500 hectáreas y aproximadamente 450 profesionales dedicados a la investigación de las actividades espaciales y satelitales.

El MinCyT propuso, en este marco, crear un mecanismo de trabajo permanente de las dos agencias, con el apoyo de ambos gobiernos. “Vamos a avanzar en el intercambio de estudiantes, en la transferencia tecnológica y nos interesa mucho que haya un astronauta argentino. También está la construcción de un satélite meteorológico regional. Sin dudas, Estados Unidos será un interlocutor muy importante en todos los proyectos”, afirmó Filmus.

“Estoy muy impresionado con lo que Argentina está haciendo a través de su Agencia Espacial y estamos muy ansiosos por continuar la cooperación. Hay muchas oportunidades de seguir haciéndolo de cara al futuro”, aseguró Nelson. Luego siguió: “En el pasado, uno de los astronautas más famosos, Bob Cabana lanzó el satélite SAC-A en 1998 desde el trasbordador espacial Endeabour, desde California. Él ahora es una de nuestras autoridades en la NASA, de hecho, atesoro una foto de él presentando el presidente argentino a Bill Clinton en la década de los 90. Luego Bob vino a Argentina después de la misión”.

A su turno, Kulichevsky compartió un resumen de los aportes más significativos que realiza la agencia espacial argentina. “Tuvimos los SAC A, B y C que ya no están operativos. El primer Saocom se lanzó en 2018, el segundo en 2020 y cada uno tiene una vida útil estimada de 10 años, pero creemos que podrán seguir funcionando un tiempo más aún. A futuro, creemos que hacia fines de 2025, podremos contar con Sabia Mar y trabajamos en la constelación de los SARE (satélites pequeños, livianos y de alta revisita). También mencionar al Tronador II, el lanzador de satélites que podrá estar listo hacia finales de la década”. Los artefactos de observación que lanza Conae tienen diferentes funciones: sirven para monitorear los campos del país y así informar a los productores agrícolas cuándo es conveniente cultivar, pero también son fundamentales para ordenamiento urbano, emergencias ambientales y todo tipo de monitoreo que desee realizarse.

Para cerrar, antes de culminar la recorrida que se prolongó por algo más de una hora, Nelson exclamó: “Lo único que ustedes quieren saber es dónde están los aliens… si es que existen, pero el reporte lo vamos a compartir el mes que viene”. Luego, interrogado por la declaración de David Grusch, –exmilitar de inteligencia de EEUU que declaró ante el Congreso que el Pentágono escondía OVNIs– mencionó: “No lo conozco y no le creo nada”.

Fuente: Pagina 12