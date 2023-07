Horacio Rodríguez Larreta volvió a reiterar su intención de llegar a acuerdos para poder ejecutar su plan de gobierno. El precandidato a presidente insistió en la necesidad de lograr concordancia con las demás fuerzas como pieza fundamental de una nueva Argentina. Al mismo tiempo desestimó hacer promesas de «shock» que no tendrían sentido, según su visión.

El jefe de Gobierno porteño se encuentra en la recta final para dirimir la interna con Patricia Bullrich en las elecciones primarias. Quien salga ganador de la disputa electoral representará a Juntos por el Cambio en octubre. Como referente de la coalición opositora más importante del país, Horacio Rodríguez Larreta quiso ser responsable y medido en sus dichos.

En diálogo con CNN Radio, el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires no se animó a ofrecer cambios rotundos en el corto plazo: «Lo que prometo, lo cumplo. Hablemos en serio, no prometamos cosas que no se van a conseguir y se dicen por dos o tres votos«, expresó haciendo referencia a aquellos candidatos que proponen medidas de «shock».

En la misma línea, le pidió al electorado que tenga en cuenta su gestión de ocho años en la jurisdicción que aun gobierna: «Transformamos la Ciudad de Buenos Aires y, por ejemplo, no me vieron pararme arriba del Obelisco a gritar que iba a meter presos a los capos narcos, fui y lo hice directamente. Tenemos 192 días reales de clases y sin necesidad de gritarlo desde una tribuna porque vamos a la acción», manifestó.

En caso de ser el elegido por la mayoría de los argentinos, Horacio Rodríguez Larreta puntualizó en la administración de Mauricio Macri. Sostuvo que sirvió de aprendizaje y se sincerará ante la sociedad cuando revise los números que deje la actual gestión: «Vamos a ser muy claros y crudos explicándoles a los argentinos el país que recibimos, esa es una de las autocríticas que hizo el propio Mauricio Macri», aseveró.

Como cierre, el precandidato a presidente volvió a poner en discusión la necesidad de sumar músculo político para ejecutar las transformaciones que planea: «Si seguimos pensando que la política es una guerra, que el enemigo es el otro o que el gobierno anterior fue una catástrofe, nunca se van a construir las mayorías. Hoy el Congreso está paralizado porque están todos peleados con todos y propongo ir a una Argentina de hechos y de mayorías», cerró.

Fuente: El intransigente