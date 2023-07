Horacio Rodríguez Larreta afirmó que votará a Jorge Macri en las elecciones en la Ciudad de Bueno Aires por ser el representante del PRO. El alcalde porteño puso énfasis en que su miembro del Gabinete sea quien lo suceda los próximos cuatro años. Tuvo que salir a aclarar la situación debido a una actividad de compartió con Martín Lousteau.

El precandidato a presidente se encuentra en una encerrona como consecuencia de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque ya haya expresado su deseo de que Jorge Macri sea el elegido por los porteños, Horacio Rodríguez Larreta tiene del otro lado otro posible socio político. A tal punto se podría mezclar con Lousteau, que el mismo radical lo apoya en su carrera presidencial.

Este martes, el jefe de Gobierno se mostró junto a Martín Lousteau en una charla donde participaron estudiantes y graduador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. También estuvieron Emiliano Yacobitti, diputado nacional; José Luis Giusti, mimistro de Desarrollo Económico de la Ciudad; Coletta, presidenta de la UCR porteña y Martín Tetaz, diputado nacional.

Tras este encuentro, Horacio Rodríguez Larreta salió a aclarar la situación y reivindicó su compromiso con Jorge Macri: «La gran la razón por la que el Pro va a seguir gobernando en la Ciudad es por el trabajo que venimos haciendo hace años, mi mejor manera de defender la continuidad, más allá de las expresiones, que lo digo acá, voy a votar a Jorge Macri, es por el trabajo que hacemos«, declaró en LN+.

«La gente valora el trabajo que hacemos hace muchos años, esa es la mejor manera de garantizar la continuidad del Pro», añadió el precandidato a presidente. Pese a que se le haya exigido más vehemencia a la hora de apoyar al primo de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta justificó que son sus formas y no quita que sea su predilecto.

Como cierre, no se mostró arrepentido de haberse mostrado interesado en sumar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio: «Siempre creí que hay que sumar, siempre hablé en general. Me preguntaron por Schiaretii y dije sí, hay que sumar: lo dije siempre, lo sostengo, he sido coherente», sentenció el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: el intransigente