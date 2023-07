i equipo siempre dio lo mejor. Hasta los últimos minutos corrió. Esto es un Mundial, vinimos a competir. Yo desde afuera tenía ganas de darles mis piernas a mis compañeras para que corran, pero también se ve el cansancio”, dijo Yamila Rodríguez en diálogo con Olé al finalizar el partido y cristalizó algunas ideas claves de lo que dejó la derrota por 1-0 de Argentina ante Italia en el primer partido en Auckland. La Selección salió a ganar y jugó con intensidad cada minuto que pudo, pero sobre el final la diferencia física se notó y será un factor a tener en cuenta con rivales más experimentados como Suecia.

Cuando faltaban 15 minutos para que termine el encuentro en el Eden Park que recibió a 30 889 hinchas, empezó a pesar el desgaste físico que habían hecho las dirigidas por Germán Portanova. La falta de precisión a la hora de encarar el arco rival también pesó, pero en ningún momento el plantel estuvo dispuesto a dejar de luchar. Es que si hay algo de lo que sabe la Selección Argentina es de lucha. Este equipo está integrado por 23 jugadoras que lucharon por un fútbol profesional, por una Selección con una preparación acorde a los desafíos que enfrentaban y que aprendieron de muy chicas a revelarse ante las puertas que se cierran.

Y con ese mismo motor, es que Estefanía Banini gambeteó a las italianas, tiró caños y quiso desequilibrar. “El trabajo ya está hecho. Hemos trabajado durante toda la fecha FIFA. Llevamos tres años trabajando, creo que ahora es descansar y ver cómo jugarle a Sudáfrica. Cómo vamos a presionar, cómo vamos a atacar, pero son detalles. Es descansar y el trabajo es más mental”, dijo la jugadora del Atlético Madrid.

Y agregó: “Me hubiese gustado el segundo tiempo tener más la pelota, que me llegase un poco más. Me quedo con la sensación de haber querido aportarle más al equipo sobre todo en la posición de la pelota”.

Si hay algo en lo que las jugadoras parecen coincidir es en la gran diferencia que hubo entre el primer y el segundo tiempo. Justamente fue a los 83 minutos cuando ingresó Cristiana Girelli, la delantera de la Juventus, quien tardó tan solo cuatro minutos en conseguir la victoria. Es ahí donde nace el cuestionamiento sobre el momento de los cambios que llegaron a los 76’.

En ese sentido Portanova explicó: “Siempre al terminar el partido uno se replantea cosas. Vamos a ver el partido y veremos. Es una pregunta que no puedo responder ahora. Uno deja a las jugadoras por algo. Creemos que desde la salida no tenemos una Lore (Benítez), el equilibrio de Dai (Falfán) es muy importante. Después vinieron cambios para buscar un poco el partido con jugadoras ofensivas y capaz que perdimos ahí el equilibro. Hay una incoherencia en querer ir a buscar el partido, pero si no llegamos desde lo físico y tiene la pelota Italia, las jugadoras ofensivas terminan defendiendo y no de la mejor manera porque son más ofensivas”.

La parsimonia para explicar sus ideas lo caracteriza y la convicción de estar intentando plasmar una idea, también. Germán, ese hombre que decidió volver a hacer la conferencia de prensa FIFA porque la mayoría de las periodistas estaban –estábamos- en zona mixta entrevistando a las jugadoras, tiene la certeza de que si hay un modo para perder “mejor que sea este”. “El palo por palo seguramente beneficia al rival más veloz. Iniciamos un partido inteligente con bloques. A veces más bajo, y tal vez eso es para corregir, pero muchas veces puede ser cansancio y el trajín del partido hace que nos metamos un poco atrás. Dentro de lo que planificamos el partido iba saliendo”, profundizó.

“Si hay una forma de perder que sea esta. En ningún momento bajamos la intensidad. Nos vamos contentas porque dejamos todo lo que teníamos que dejar, pero tristes por el resultado. Sabíamos que podía ser de nuestro lado”, dijo Lorena Benítez.

La mediocampista de 24 años fue una pieza clave por su recuperación y transición a la fase ofensiva. En la cabeza de la jugadora de Palmeiras hay un mapa de opciones al momento de tener la pelota y sabe encontrar la mejor opción en cada ocasión. Los pases filtrados que brindó fueron desequilibrantes y uno de los caminos a través de los que Argentina pudo avanzar al campo rival. Lorena también sabe de lucha. Sabe lo que es usar un DNI falso en su niñez para poder jugar al fútbol y sabe lo que es la recuperación de lesiones que pusieron en juego su carrera. Sin dudas que algo de todo esto se convirtió en su motor a la hora de no bajar los brazos ante Italia.

“Traté de manejar la tranquilidad. Para algunas era el primer Mundial y para mí el cuarto. Lo vivimos con sensaciones diferentes y yo traté de que ajustáramos el orden porque es algo que veníamos trabajando. Hicimos un gran partido y no nos pudimos llevar el triunfo”, compartió Vanina Correa. La dueña de los tres palos que con su experiencia y con la cinta de capitana en el brazo fue intentando en distintas etapas del cruce, acomodar a sus compañeras a la hora de replegarse para defender.

Cuando terminó el partido, el plantel y el cuerpo técnico se abrazaron en el centro del campo de juego. En esa cancha en la que cada una dejó todo por llevar una alegría al país, el técnico se encargó de reafirmarles que habían hecho un gran partido. “Para nosotros ganar es plantarnos en una cancha de determinada manera, presionar, ir a buscar el partido. Y por momentos creo que lo hicimos” contó.

La desazón se percibía en cada una de las que se acercaba a hablar con la prensa, sin importar si había o no lágrimas en sus mejillas. Pero también una visión unánime tanto en las jugadoras como en quienes vieron el partido a 10 mil kilómetros de distancia: la derrota fue injusta.

Portanova contró en una entrevista con Nacional Rock, que el equipo suele viajar escuchando Perdiendo el Tiempo de Los Redondos, el tema en el que el Indio Solari entona: “Me ata un fuego y mi sueño duerme aquí”. El sueño de estas jugadoras duerme en Auckland y todavía hay dos partidos por delante para hacerlo realidad.

Fuente: Olé