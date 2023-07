El diputado nacional de Juntos por el Cambio Mario Negri fustigó este sábado al ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa. El cordobés exteriorizó su sospecha frente a las últimas medidas económicas anunciadas por el tigrense, las cuales, considera, “parecen hechas para financiar su campaña” rumbo a las elecciones Primarias (PASO) y Generales 2023.

“Massa en su triple rol de ministro de Economía, presidente ad hoc y candidato ha llevado a que el país esté colgado del travesaño”, disparó Negri mediante un tweet. En esta línea, advirtió que “al FMI (Fondo Monetario Internacional) les pide más plata y en Argentina hace chauvinismo”. Sumado a ello, el legislador aseveró: “Las medidas como el anticipo de Ganancias parecen hechas para financiar su campaña”. “Ojo”, advirtió.

Negri también dejó entrever esta teoría en una entrevista brindada a CNN Radio. En la misma, comenzó diciendo que “uno en la desesperación le pide certidumbre a los que generan más incertidumbre”. “Es un camino imposible de lograr porque ahora cada anuncio que haga en simultáneo, algunos creían que era una ventaja que siendo el ministro de Economía sea el candidato a Presidente porque en ese combo se hacía cargo de todo. Y la verdad es que el resultado es peor porque estamos colgados del travesaño”, insistió.

“La verdad es que no se sabe si se puede aterrizar siquiera por instrumento. Porque la verdad es que aterrizar en estos cinco meses que quedan de la manera en la que debería hacerlo un país normal es un tema absolutamente descartado. Así que después de las PASO, de acuerdo a cómo nos paremos frente a esa transición serán los niveles de sufrimiento de los argentinos. Hay que tener mucho cuidado”, advirtió el dirigente de la Unión Cívica Radical.

Seguidamente, Negri declaró: “Creo que es la primera vez que el FMI quiere arreglar de alguna manera. Lo que sucede es que el ministro de Economía por teléfono le dice: ‘Mire, es para la tribuna’. Entonces hace anti acuerdo de un nacionalismo trucho de la Argentina y por teléfono pide más. En realidad, el juego se conoce. Quiere más plata y no hacer los deberes. Estamos frente a una situación muy, muy difícil”.

“Ya se ha convertido en un hecho traumático para cada director del FMI que está a cargo de la Argentina. Y con este Gobierno, peor. Ahora, ese nuevo dólar mezclado, y además, el anticipo de Ganancias a cuatro meses de dejar el gobierno es ponerle pólvora a la enorme bomba que habían construido. Porque ya desfinanciar al próximo Gobierno con adelanto de Ganancias de las grandes empresas parece un recurso para financiar la campaña electoral del ministro de Economía”, ratificó Negri.

Por último, el legislador evaluó que “la sociedad no espera más nada de este Gobierno, en todo caso que no le dé malas noticias”. “Fijate que si el más competitivo es el ministro de Economía que termina con 140% de inflación… ¿Quiere decir que si la llevara a 200% gana en primera vuelta? La inflación no hace presidentes, sino que fabrica pobres. Sin embargo, en el kirchnerismo creen que todo es posible, inclusive que el pasado puede ser la mejor oferta hacia el futuro. Y están abrazados a ese combo que los tiene colgados del travesaño”, concluyó.

Fuente: El intransigente