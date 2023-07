El precandidato presidencial por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, visitó este sábado la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en el predio de La Rural y aseguró que en su potencial Gobierno el campo será “el motor reproductivo para recuperar a la Argentina”.

“Esto se sale adelante, creciendo y con más trabajo en el campo. Esto genera más exportaciones”, aseguró Larreta. “Eso de que iban a generar un nuevo dólar diferencial para el campo es ridículo. Quién va a decir invertir en el campo si estamos discutiendo el dólar de mañana”, agregó.

“Tenemos un potencial enorme. El mundo necesita alimentos argentinos, tenemos una de las zonas más fértiles del mundo”, aseguró el precandidato de Juntos por el Cambio. “El campo va a ser uno de los motores de la recuperación argentina. Nosotros tenemos el objetivo de que en dos mandatos del gobierno será duplicar las exportaciones”, agregó.

Horacio Rodríguez Larreta en La Rural (Foto: Télam)

Por otro lado, Larreta volvió a reiterar que la idea de dolarizar la economía no es viable en Argentina y que la salida del cepo cambiario deberá ser gradual.

“Dolarizar sin dólares no existe. El tipo de cambio daría 5.000, 6.000, expresó Larreta en diálogo con Radio Continental. “¿Cómo se soluciona el problema? Saliendo del cepo y generando confianza”, agregó.

Larreta insistió luego en la necesidad de terminar con los juicios laborales y que ese será el “gran desafío” que construirá durante su gobierno.

“Los empresarios tienen pánico de tomar un trabajador por que la industria del juicio labora te golpea la Pyme. Eso requiere en el Congreso”, afirmó el precandidato de Juntos por el Cambio.

El camino del diálogo

Horacio Rodríguez Larreta volvió a diferenciarse de Patricia Bullrich e insistió en la idea del diálogo y de seguir ampliando el espacio de Juntos por el Cambio.

“Lo que es bueno no hay necesidad de modificarlo Hace 40 años venimos peleando uno con otros. La política es agresión, guerra. Cada presidente que viene es fundador y si al anterior lo podemos meter preso, mejor. No podemos seguir por ese camino de pelea, que del que está al frente hay que matarlo, eso tenemos que cambiar”, afirmó Larreta.

Además, prometió que si Patricia Bullrich gana la interna de Juntos por el Cambio se sumará a su candidatura por que “somos un mismo equipo”.

“Basta de violencia, basta de agresión, basta de que cada Gobierno empieza desde cero. Vamos a acciones, yo soy alguien de acción y lo demostré en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó el precandidato de Juntos por el Cambio.

En caso de ser el vencedor de las PASO, Larreta destacó que de llegar a la Casa Rosada será “el primer presidente economista de la historia argentina”.

“No se puede improvisar, estamos trabajando hace más de un año. Vamos a llegar al Gobierno con las leyes redactadas, vamos a llegar con más o menos 300 leyes para poder generar el cambio”, expresó Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta en La Rural (Foto: Télam)Por: SGRANATA

Por otro lado, Horacio Rodríguez Larreta se refirió al crecimiento de las protestas en la Ciudad de Buenos Aires. “Manifestaciones hay en todo lugar del mundo”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, y destacó como principal causa el manejo de los planes sociales.

“Los planes sociales los otorga intermediados, pongamos nombre y apellido: (Juan) Grabois y compañía. Esta gente usa a la gente para decidir a quién se los dan y a quién no. Y los extorsionan para que vayan a la protesta. Hay que sacar los intermediarios. Los planes los tiene que dar el Estado”, afirmó Larreta.

“Si no van a las marchas, estos tipos les sacan el plan.Al principio va a haber un lío grande. Hasta que la gente se de cuenta que si no va a las manifestaciones no les sacan el plan”, agregó.

“Toda la gente del interior te dicen lo bien que está la Ciudad. La gente valora el trabajo que hemos hecho. Yo no estoy en la tribuna gritando las cosas que hago, yo simplemente las hago”, aseguró Larreta. Y aseguró que los índices de criminalidad en la capital argentina disminuyeron en el último tiempo.

“Bajaron los asesinatos en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos el porcentaje de asesinatos más bajo de la historia. Todos los crímenes violentos han bajado mucho, ¿hace cuánto no escuchás de una toma de rehenes, un secuestro extorsivo? Hasta los motochorros han bajado. Lo que sí tenemos son los delitos más relacionados con la situación social: el arrebato, el punguista”, argumentó Larreta.

Fuente: TN