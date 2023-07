Mariel Fornoni, directora de la consultora Management and Fit, afirmó que Juntos por el Cambio es la fuerza política con más intención (35%) de votos en las PASO 2023, luego le sigue Unión por la Patria (32%) y completa el podio Javier Milei con el 19%. Sin embargo, Fornoni dijo que la gente está muy enojada con la política y en muchos casos no conocen en detalle a los candidatos y tampoco saben a qué ideología pertenecen.

«Después del cierre de listas, se empezó como a polarizar nuevamente más la elección y tanto Juntos con el Cambio como Unión por la Patria empezaron a consolidar algunos votantes. Esto también ha pasado porque los nombres de los candidatos se conocieron muy sobre las fechas. Entonces, uno por ahí estaba viendo a Milei que era un candidato que ya se sabia con quién iba y cuáles eran sus ideas contra un montón de otros posibles precandidatos que después se unificaron», explicó Fornoni en una entrevista para Futurock.

«Nosotros con nuestros estudios tenemos más o menos una sumatoria entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta que da 35 puntos, luego sigue Unión por la Patria entre 30 y 32 puntos, y Javier Milei está en 19%. Tenemos una interna en JxC que cuando vos haces un encuesta IBR, Bullrich está por encima y cuando vos haces un encuesta presencial Larreta está por arriba. Muy peleado en ambos casos, parece que va a ser una interna muy competitiva en JxC», aseguró la doctora en Economía y Empresariales.

¿El hastío de los argentinos repercute en el resultado de las PASO 2023?

«La gente está desconectada de la política, está muy enojada con todos, con las campañas, con los políticos y tiene mucha desconexión, porque el común de la gente no sabe quienes son los candidatos. Acá la gente ya no sabe si está votando dos espacios distintos, no sabe si son peronistas o radicales, muchas veces, no saben con qué partido están algunos dirigentes», remarcó Fornoni.

«Entonces, la verdad es que es bastante más complicado por la volatilidad propia de los dirigentes y de las coaliciones. Por otro lado, no es lo mismo el voto cuando el dólar está a $490 que a $530, o sea, pasan cosas en el medio. Entonces hacer encuestas es un trabajo grande con mucha presencialidad y demás, que implica 15 días de trabajo campo y otros 10 días más», indicó la especialista.

«Las encuestas están teniendo dificultades en todas partes del mundo. La verdad es que los sondeos de opinión son una herramienta más que te acerca a lo que piensa la opinión pública. La gente no siempre dice lo que va a hacer, porque no sabe y a veces no conoce a los candidatos y otras veces no quiere contestar las encuestas porque están cansados», sentenció Fornoni.

«1 de cada 6 te contesta una encuesta y asumís determinadas cosas, pero no tenés elementos de juicio para saber qué es lo que le pasa al que no te contesta ¿Votará en blanco, no votará o va a votar por un candidato disruptivo? No lo sabés. De lo que podemos hablar es de la gente que te dice qué va a hacer en las PASO 2023. Normalmente en la metodología presencial responden más personas y es más bajo en la encuesta telefónica», concluyó.

FUENTE: el intransigente